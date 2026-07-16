Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Футболист направи Цеца Величкович отново баба Дъщерята на певицата и Аркан кри бременността си през цялото време

Сръбската фолк дива Цеца Ражнатович, позната у нас с моминското си име Величкович, стана баба за четвърти път! Новината съобщиха сръбски медии, които също с изненада установиха, че дъщерята на певицата - 28-годишната Анастасия и сръбският национал и защитник на Севиля Неманя Гудел са станали родители.

Бебето е момче и засега не се съобщават подробности, освен че и майката, и детето са добре, а малчуганът носи името Илиян и тежи 3,600 кг.

Раждането е протекло в Севиля, където семейството живее.

Цеца в Испания

Само преди дни и самата Цеца бе в Испания, но също не намекна, че е станала или ще става баба за четвърти път.

Анастасия и Неманя са заедно от няколко години, като преди точно две години сключиха и официално брак.

През 2023 г., малко преди Гудел да триумфира заедно със Севиля за втори път в Лига Европа, двамата с наследницата на Цеца загубиха дете, докато сръбкинята беше в напредвала бременност.

От тогава Анастасия прекрати певческата си кариера в Сърбия и замина да живее при своя съпруг, а всяко прибиране на двойката в родината е истинско събитие за западната ни съседка.

Отбор момчета

Цеца Величкович вече има четирима внука.

Синът ѝ Велко и неговата съпруга Богдана са татко и мама на Желко (6 години), Кръстан (3 години) и Исая (2 години).

Първородното дете на певицата се занимава с бокс. На професионалния ринг той има 19 победи и нито една загуба. При аматьорите е бронзов медалист от европейското първенство през 2024 г. в Белград.

Велко и Анастасия са двете деца на Цеца и покойния предводител на паравоенната формация, действаща по време на войните при разпада на Югославия Желко Ражнатович - Аркан, който има още 7 наследника от предишните си връзки.