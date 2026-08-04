Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси губи „Златната топка“, новият №1 вече е ясен След Мондиала няма съмнение... Снимка: Reuters

Лионел Меси изглежда е все по-далеч от мечтаната девета „Златна топка“. Макар аржентинската легенда отново да блесна на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, футболната карта вече е пренаредена, а големият въпрос не е дали Меси ще спечели, а кой измежду новите фаворити ще грабне най-престижната индивидуална награда.

Само два месеца преди церемонията интересът около отличието на France Football расте с всеки изминал ден, а прогнозите вече очертават трима основни кандидати.

Преди Мондиал 2026 изглеждаше, че грузинската сензация Хвича Кварацхелия няма как да бъде спряна. Крилото на ПСЖ изигра сезон, който мнозина определиха като най-силния в кариерата му - 19 гола, 11 асистенции, триумф в Шампионската лига и куп трофеи с парижкия гранд.

Авторитетният L'Equipe дори го нарече "Претендентът" и го постави начело на надпреварата.

Но световното първенство промени всичко.

Липсата на Грузия на най-голямата сцена лиши Кварацхелия от възможността да направи последната решителна крачка към "Златната топка". Историята показва, че именно представянето на световни и европейски първенства често накланя везните в подобни битки.

И точно там се появи новият фаворит.

Хари Кейн е №1

Снимка: Reuters

След впечатляващ сезон с Байерн и силно представяне на Мондиал 2026 капитанът на Англия вече е сочен като основния фаворит за отличието. 61 гола за баварците, още шест на световното, домашен требъл с Байерн и бронзови медали със "Трите лъва" превърнаха Кейн в човека, когото мнозина вече виждат със "Златната топка" в ръце.

Според анализаторите шансовете му достигат около 50%.

Испания има своите козове

Световният шампион Испания също изпрати двама представители сред големите претенденти. Ламин Ямал затвърди статута си на новото лице на световния футбол, а Родри още веднъж показа защо е смятан за един от най-влиятелните полузащитници на планетата. Именно халфът беше избран за най-полезен играч след финала в Ню Джърси, а британският The Independent дори го поставя на върха в собствената си класация за "Златната топка".

Мбапе дебне, Меси изостава

Снимка: Reuters

Въпреки че остана без голям отборен трофей, Килиан Мбапе също не е извън сметките. Французинът се превърна в голмайстор №1 на световното първенство и продължава да пише история, след като изпревари Меси във вечната голова класация на Мондиалите.

Самият аржентинец обаче вече не изглежда реален претендент. Дори силното му представяне със световните вицешампиони не успя да промени оценките на специалистите, които смятат, че осемкратният носител на отличието трудно ще добави още един трофей към колекцията си.

Решението идва през октомври

Гласуването за "Златната топка" обхваща периода между 1 август 2025 и 31 юли 2026 г., като световното първенство се оказва ключовият фактор в избора. 70-ата годишна церемония по връчване на „Златната топка“ ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Събитието беше преместено от Париж за първи път в чест на първия носител, Стенли Матюс, и повторното ѝ връчване на англичанин ще бъде символичен и красив жест...