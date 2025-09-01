Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

Традицията повелява Джорджина Родригес да блести на червения килим на филмовия фестивал във Венеция.

И тази година атрактивната половинка на Кристиано Роналдо бе сред гостите на едно от най-важните събития в света на изкуството, а компания ѝ правеше... годежният ѝ пръстен.

Именно той блестеше най-ярко, въпреки че Джорджина се бе постарала отново да събере погледите и с тоалета си.

Пръстенът

Джорджина и Роналдо се сгодиха официално преди месец. От тогава на ръката на брюнетката блести диамант, който се оценява на 5 млн. долара!

За събитието във Венеция Джио го бе съчетала с още бляскави бижута - пръстени, обеци и масивна огърлица.

Тя позираше с разперени пръсти, за да се видят добре аксесоарите ѝ.

Роклята

Освен това Джорджина беше облечена в ексклузивна рокля.

Специално за нея бе изработен модел на "Роберто Кавали".

Роклята е дълга, с шлейф. Тялото на Джорджина перфектно обгръща черна дантела с флорални елементи, а елегантността ѝ е подчертана от тънки презрамки.

Половинката на Кристиано Роналдо от години е сред официалните гости на филмовия фестивал във Венеция. През 2020 г., в разгара на пандемията от коронавирус, тя направи дебюта си на червения килим, като тогава позира до носителя на Оскар Педро Алмодовар.

