bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

Годеницата на Кристиано Роналдо спази традицията да се появява на един от най-важните филмови фестивали

Годежният пръстен на Джорджина - звезда на червения килим във Венеция

Традицията повелява Джорджина Родригес да блести на червения килим на филмовия фестивал във Венеция. 

И тази година атрактивната половинка на Кристиано Роналдо бе сред гостите на едно от най-важните събития в света на изкуството, а компания ѝ правеше... годежният ѝ пръстен

Именно той блестеше най-ярко, въпреки че Джорджина се бе постарала отново да събере погледите и с тоалета си. 

Пръстенът

Джорджина и Роналдо се сгодиха официално преди месец. От тогава на ръката на брюнетката блести диамант, който се оценява на 5 млн. долара!

За събитието във Венеция Джио го бе съчетала с още бляскави бижута - пръстени, обеци и масивна огърлица. 

Тя позираше с разперени пръсти, за да се видят добре аксесоарите ѝ. 

Роклята

Освен това Джорджина беше облечена в ексклузивна рокля. 

Специално за нея бе изработен модел на "Роберто Кавали". 

Роклята е дълга, с шлейф. Тялото на Джорджина перфектно обгръща черна дантела с флорални елементи, а елегантността ѝ е подчертана от тънки презрамки. 

Половинката на Кристиано Роналдо от години е сред официалните гости на филмовия фестивал във Венеция. През 2020 г., в разгара на пандемията от коронавирус, тя направи дебюта си на червения килим, като тогава позира до носителя на Оскар Педро Алмодовар.

С рокля и маска в един тон: Джорджина смая Венеция (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

кристиано роналдо венеция филмов фестивал годеница пръстен Джорджина Родригес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой го позволи? Динамо Загреб гостува на израелци в... Сърбия

Кой го позволи? Динамо Загреб гостува на израелци в... Сърбия

Яник Синер заби бившата любима на Шумахер (СНИМКА)

Яник Синер заби бившата любима на Шумахер (СНИМКА)
Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави времето

Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави времето
Тарторът на Сектор

Тарторът на Сектор "Г" с тежка присъда за Керкез
Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Последни новини

Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)
Яник Синер заби бившата любима на Шумахер (СНИМКА)

Яник Синер заби бившата любима на Шумахер (СНИМКА)
Кой го позволи? Динамо Загреб гостува на израелци в... Сърбия

Кой го позволи? Динамо Загреб гостува на израелци в... Сърбия

Ана в страната на чудесата

Ана в страната на чудесата
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV