Кристиано Роналдо отсече: Оставам!

Мега звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо заяви, че възнамерява да остане в Саудитска Арабия.

Договорът на 41-годишния португалец с клуба е до 30 юни 2027 г.

„Саудитска Арабия и аз сме едно цяло. Искам да остана тук. Тази страна ме посрещна, мен, семейството ми и приятелите ми. Щастлив съм тук и искам да продължа да играя тук“, каза Роналдо.

Снимка: Reuters

Петкратният носител на "Златната топка" изведе снощи своя отбор до разгром с 4:0 у дома срещу Ал Хазем в среща от 22-рия кръг на саудитското първенство.

Нападателят откри резултата в 13', Кингсли Коман удвои след половин час игра, а Анжело в 77' и отново Кристиано в 79' оформиха убедителната победа за "жълто-сините".

Роналдо влезе в историята, превръщайки се в първия, отбелязал 500 попадения след 30-ия си рожден ден. Ветеранът има 501, като 162 от тях са с екипа на Реал Мадрид, 101 за Ювентус, 27 за Манчестър Юнайтед, вече 120 за Ал Насър и 91 за Португалия.