Кристиано Роналдо отсече: Оставам!

„Саудитска Арабия и аз сме едно цяло“

Reuters

Мега звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо заяви, че възнамерява да остане в Саудитска Арабия.

Договорът на 41-годишния португалец с клуба е до 30 юни 2027 г.

„Саудитска Арабия и аз сме едно цяло. Искам да остана тук. Тази страна ме посрещна, мен, семейството ми и приятелите ми. Щастлив съм тук и искам да продължа да играя тук“, каза Роналдо.

Снимка: Reuters

Петкратният носител на "Златната топка" изведе снощи своя отбор до разгром с 4:0 у дома срещу Ал Хазем в среща от 22-рия кръг на саудитското първенство.

Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Нападателят откри резултата в 13', Кингсли Коман удвои след половин час игра, а Анжело в 77' и отново Кристиано в 79' оформиха убедителната победа за "жълто-сините".

Роналдо влезе в историята, превръщайки се в първия, отбелязал 500 попадения след 30-ия си рожден ден. Ветеранът има 501, като 162 от тях са с екипа на Реал Мадрид, 101 за Ювентус, 27 за Манчестър Юнайтед, вече 120 за Ал Насър и 91 за Португалия.

Свиреше за 8 лева на мач, а днес вади картони на Роналдо (ВИДЕО)
кристиано роналдо стачка договор саудитска арабия голове ал насър

Лора Христова със знамето на България след историческия бронз!

ЦСКА матира Славия с фамозен дебютен гол

Две българки в топ 20 в масовия старт

Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)

„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

След смъртта на треньорката си тя си даде клетва – днес е шампионка

Лора Христова със знамето на България след историческия бронз!

Роналдо не прости и на Ал Хазем в историческа вечер (ВИДЕО)

