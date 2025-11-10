Легенда, която днес никой не познава (СНИМКА)

Той беше най-скъпият футболист в Азия и истинска легенда на Серия "А"... и всичко това на 29 години! Днес, обаче, ако го срещнете на улицата, малцина биха го разпознали.

Хидетоши Наката – японецът, който превърна футбола в изкуство. Играл за Перуджа, Парма, Рома, Болоня и Фиорентина, той беше като магьосник на терена: лек, изящен и с умението да те кара да се чудиш „Как, по дяволите, го направи това?“ Може да е играл срещу световни звезди, но никога не е приемал футбола като задължение – за него всеки мач беше спектакъл, а всяка тренировка – приключение.

Може би именно заради това кариерата му трая само 11 години. На 29 закачи обувките в Болтън и каза на света: „Чао, футбол!“. И не, това не беше кризисна възраст за футболистите – просто Наката беше човек, който следва страстите си, а не календара на Лигата.

Но талантът му на терена беше само част от магията. Наката винаги се е откроявал и с външния си вид. Косата му е била синя, стилът – уникален, а усмивката – готова да покори всяка улица на Рим, Флоренция или Болоня. Италия го впечатли не само с калчото, но и с културата си: мода, музика, дизайн и разбира се – храната. Не случайно го нарекоха „японският Дейвид Бекъм“. На световното през 2002 г. в Япония и Южна Корея той беше идол, около когото винаги имаше фенове, фотоапарати и шум, много шум...

Наката стана най-скъпият азиатски футболист с трансфера си от Рома в Парма за 28 милиона евро. Но колкото и да обичаше футбола, той разбра едно просто нещо: „Просто обичам да играя футбол. Не съм футболен фен. Загубих страстта си и прекратих кариерата си. В противен случай щях да лъжа себе си“, каза той.

След футбола животът му продължи с още по-необичайни подвизи. Започна бизнес със саке и чай, пътува по света, учи и се върна в Япония, за да създаде „Japan Craft Sake Company“ и премиум марката Hanahu.

Междувременно поддържа връзки с модната индустрия и продължава да бъде модел за известни марки като Stone Island.

