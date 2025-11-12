bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"

Лапорта говори, феновете избухнаха

"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"
Reuters

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира възможността Лео Меси да се завърне на Камп Ноу“: От уважение към Меси, нашите играчи и нашия щаб, сега не е време за спекулации, базирани на нереалистични сценарии.“

38-годишният аржентинец посети реновирания стадион, публикувайки снимка в социалните мрежи и оставяйки послание за вечна любов към клуба.

Въпреки спекулациите, Лапорта изключи завръщането му като играч: "Меси вече е в различен етап от кариерата си, а времето му на най-високо ниво в европейския футбол е приключило".

Фенове и читатели на испанския AS изразиха различни мнения

Лео, би ли играл година в Барса, без да ти плащат, само от любов към клуба?“ Енрике.

Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!

Меси не се нуждае от Барса и Барса не се нуждае от него. Това посещение беше само за стадионаГълфстрийм.

Без Меси клубът нямаше да е нищо“ Масадикас.

Меси помогна на Лапорта да стане президент, а после си тръгна безцеремонно. Предателство“ Густаво.

Снимка: Instagram

Най-великият винаги трябва да бъде приветстван. Или си забравил цялата радост, която ни донесе?“ Замора.

Меси ще се завърне в Барса, но само като спортен директор или треньор, ако получава заплащане.“ Индия.

Лео Меси се завърна!

Сезонът в MLS скоро свършва. Това е начинът, по който той се сбогува“ Карлитосву.

Други читатели посочват историческата значимост на Меси за клуба:

Преди Меси Барса беше нищо в Европа. Той е по-голям от този клуб и сравним само с Ди Стефано.“ Ариел.

Меси даде толкова много на Барса повече от 600 гола, 300 асистенции, Шампионски лиги, Златни топки. Но клубът не му осигури достойно сбогуване“ Густаво

Меси е благословия за Барса, но и финансово предизвикателство. Тази глава е затворена“ Лукас

Медиите в Испания отбелязват, че посещението на Меси на новия Камп Ноу“ е символично и е знак на любов към клуба и феновете. Връщането му като играч е почти невъзможно, но той остава вечна легенда на Барселона, чието наследство се помни от всички.

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)

Тагове:

барселона любов легенда стадиона фенове лионел меси икона клуб камп ноу Интер Маями

