"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира възможността Лео Меси да се завърне на „Камп Ноу“: „От уважение към Меси, нашите играчи и нашия щаб, сега не е време за спекулации, базирани на нереалистични сценарии.“

38-годишният аржентинец посети реновирания стадион, публикувайки снимка в социалните мрежи и оставяйки послание за вечна любов към клуба.

Въпреки спекулациите, Лапорта изключи завръщането му като играч: "Меси вече е в различен етап от кариерата си, а времето му на най-високо ниво в европейския футбол е приключило".

Фенове и читатели на испанския AS изразиха различни мнения

„Лео, би ли играл година в Барса, без да ти плащат, само от любов към клуба?“ – Енрике.

„Меси не се нуждае от Барса и Барса не се нуждае от него. Това посещение беше само за стадиона“ – Гълфстрийм.

„Без Меси клубът нямаше да е нищо“ – Масадикас.

„Меси помогна на Лапорта да стане президент, а после си тръгна безцеремонно. Предателство“ – Густаво.

Снимка: Instagram

„Най-великият винаги трябва да бъде приветстван. Или си забравил цялата радост, която ни донесе?“ – Замора.

„Меси ще се завърне в Барса, но само като спортен директор или треньор, ако получава заплащане.“ – Индия.

„Сезонът в MLS скоро свършва. Това е начинът, по който той се сбогува“ – Карлитосву.

Други читатели посочват историческата значимост на Меси за клуба:

„Преди Меси Барса беше нищо в Европа. Той е по-голям от този клуб и сравним само с Ди Стефано.“ – Ариел.

„Меси даде толкова много на Барса – повече от 600 гола, 300 асистенции, Шампионски лиги, Златни топки. Но клубът не му осигури достойно сбогуване“ – Густаво

„Меси е благословия за Барса, но и финансово предизвикателство. Тази глава е затворена“ – Лукас

Медиите в Испания отбелязват, че посещението на Меси на новия „Камп Ноу“ е символично и е знак на любов към клуба и феновете. Връщането му като играч е почти невъзможно, но той остава вечна легенда на Барселона, чието наследство се помни от всички.

