Два кръга преди края на Висшата лига, ситуацията е такава, че Арсенал е на прага на спечелването на първата си титла след 22 години.

„Артилеристите“ имат две точки повече от Манчестър Сити и сравнително по-лесен график. На 18 май момчетата на Микел Артета посрещат Бърнли, които вече са изпаднали, а в последния кръг на 24 май гостуват на Кристъл Палас.

Въпреки това, в Манчестър Сити не губят надежда. Особено Пеп Гуардиола. Според съобщения в английските медии, мениджърът на Сити е обещал луксозен мотивационен бонус на играчите на Бърнли, ако успеят да изненадат лондончани.

Както се твърди, става въпрос за часовници Rolex, подарък, който всеки играч на Бърнли би получил, ако тимът директно помогне на гранда от "Етихад" в борбата за титлата.

Тази информация, макар и да звучи невероятно, бързо резонира с обществеността и предизвика многобройни реакции от феновете. Докато някои смятат, че това е спекулация, други вярват, че Гуардиола знае всички психологически трикове, за да повиши допълнително мотивацията в ключовите моменти на сезона.