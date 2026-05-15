Два кръга преди края на Висшата лига, ситуацията е такава, че Арсенал е на прага на спечелването на първата си титла след 22 години.

„Артилеристите“ имат две точки повече от Манчестър Сити и сравнително по-лесен график. На 18 май момчетата на Микел Артета посрещат Бърнли, които вече са изпаднали, а в последния кръг на 24 май гостуват на Кристъл Палас.

Снимка: Reuters

Въпреки това, в Манчестър Сити не губят надежда. Особено Пеп Гуардиола. Според съобщения в английските медии, мениджърът на Сити е обещал луксозен мотивационен бонус на играчите на Бърнли, ако успеят да изненадат лондончани.

Артета, 20 години по-късно

Както се твърди, става въпрос за часовници Rolex, подарък, който всеки играч на Бърнли би получил, ако тимът директно помогне на гранда от "Етихад" в борбата за титлата.

Тази информация, макар и да звучи невероятно, бързо резонира с обществеността и предизвика многобройни реакции от феновете. Докато някои смятат, че това е спекулация, други вярват, че Гуардиола знае всички психологически трикове, за да повиши допълнително мотивацията в ключовите моменти на сезона.

Обявиха кой ще свири финала в Шампионската лига