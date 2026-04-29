Отбеляза гола на века, а на 34 години не може да живее от болка

Ерик Ламела получи наградата „Пушкаш“ през 2021 г.

Ерик Ламела прави всичко възможно, за да прекара остатъка от живота си без болка. Преди дни претърпя операция и му е имплантирана изкуствена тазобедрена става.

Помните ли го? Той отбеляза един от най-красивите голове, които помним, беше магьосник на терена, а на 33-годишна възраст трябваше да се сбогува с футбола. Беше измъчван от контузии и по-малко от година след пенсионирането си Ерик Ламела е на операционната маса, за да се отърве от постоянната болка.

Кариерата му беше внезапно прекъсната поради проблеми с тазобедрената става и сега се наложи да му бъде имплантирана изкуствена става, за да може да се движи свободно.

Магьосникът, когото помним от Висшата лига, сега се надява да може да живее нормален живот. „Малко ме боли, но с новата ми тазобедрена става, да се надяваме, че тази протеза е началото на живот без болка “, написа бившият аржентински национал от болничната стая.

Кой е Ерик Ламела?

Роден в Ривър Плейт през 2011 г., той дойде в Рома, но най-вече го помним от Тотнъм. Игра за "шпорите" от 2013 до 2021 г. и навъртя 257 мача и 37 гола. След това носи екипа на Севиля, а след една година в АЕК трябваше да спре да играе футбол поради хронични контузии.

В ожесточената конкуренция в аржентинския национален отбор той в крайна сметка записа 25 участия и отбеляза три гола, а има и два сребърни медала от Копа Америка през 2015 и 2016 г.

Помните ли този гол?

През 2021 г. Ламела получи наградата „Пушкаш“ за гол на сезона и това беше напълно заслужено. По време на коронавируса, когато по стадионите нямаше публика, той отбеляза един от най-красивите попадения, които можем да си спомним, в дербито на Северен Лондон срещу Арсенал. След пас в наказателното поле, той се справи по невероятен начин. Между двама защитници и покрай вратаря на Арсенал, той бутна топката с „рабона“.

