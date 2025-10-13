bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Продавачът на мебели и островът с 80 000 овце, който победи Чехия

Малки острови и герой, който продава мебели

Продавачът на мебели и островът с 80 000 овце, който победи Чехия

Неделя вечер. Националният стадион в Торсхавн кипи от еуфория. Фарьорските острови – нация от едва 55 хиляди души – току-що са победили Чехия с 2:1. Футболен подвиг, който ще се разказва с години.

Фарьорските острови не са държава. Те са автономен регион в рамките на кралство Дания. Районът се състои от 18 острова, с население от 54 900 души според последното преброяване. Интересното е, че се смята, че на островите живеят над 80 000 овце...

Защитник, с лице на скандинавски воин 

В центъра на тази приказка стои Одмар Фаеро – 35-годишен централен защитник, с лице на скандинавски воин и работна етика, достойна за легенда. Играч на мача, лидер на отбора, човекът, който поведе съотборниците си към трета поредна победа.

И докато отборът празнуват, Одмар се прибира тихо у дома. Няма шампанско, няма нощни клубове. Само семейна вечеря, усмивка от жена му и кратък сън.

На следващата сутрин – в 8:00 – той вече е в офиса. Сред каталози за мебели, договори и имейли, с чаша дълго кафе.

„Имаше малко парти, но съм на 35. Семейството, после работа – така е тук,“
казва той с усмивка.

Фаеро не е просто футболист. Той е символ на малка страна, която вярва в труд, скромност и мечти, по-големи от бреговете ѝ.

Доставя мебели

Компанията му доставя мебели и… 80% от изкуствените настилки на островите – дори тревата, върху която той сам играе.

След победите над Гибралтар и Черна гора, Фарьорите имат шанс за плейофите за световното първенство. „Малък шанс“, казва той, „но този път усещаме, че пурата е в устата ни.“

Треньорът на България: Наясно сме, че ще ядем много шамари

Одмар е трето поколение национал. Баща му е зъболекар, играл с Лаудруп и Шмайхел на младини. Семейството оцеляло през рецесии и преселения, но футболът останал кръвта им.

"Дори да не се класираме, ние вече спечелихме"

Днес, докато големите звезди живеят в светлината на прожекторите, Одмар Фаеро живее в ритъма на реалността. Футболист, баща, служител. Герой от народа.

На Фарьорите вярват, че може да победят Хърватия. Може и да не успеят. Но както казва самият Фаеро: „Дори да не се класираме, ние вече спечелихме. Защото показахме, че чудеса стават – стига да вярваш и да се върнеш на работа навреме.“

Снимки: Alamy

Треска за футбол: Кабо Верде спира работа заради решителния двубой за Мондиала
