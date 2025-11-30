„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул

Бившият халф на Манчестър Сити и Нюкасъл Джоуи Бартън отново е актуален в социалните мрежи. Англичанинът не пощади новака на Ливърпул Александър Исак в оценката си за представянето му за „червените“.

„Александър Исак? Проклет сомалийски самозванец. Това не е човекът, който беше в Нюкасъл. Той е абсолютно ужасен във всяко едно отношение. Толкова е лошо, че ако сега се върнете от космоса и някой каже: „Платихме 5 милиона евро за него“, ще си помислите: „По дяволите...“ Но на масата са 150 милиона евро и шестгодишен договор“, каза Бартън.

Коментарите?

„Защо добави „сомалиец“? Това го прави расист, защо уточнява националността му?“; „Бартън, както обикновено, е твърде суров."; „Груб, расистки негодник.“; „Би ли казал това за англичанин?“ са само част от мненията на феновете.

В същото време, в предаването „Футболна събота“ по Sky Sports, Тим Шерууд подчерта, че играчите на Ливърпул са все още съкрушени от смъртта на Диого Жота.

Смърт

„И това е извинение, защо да не е? Това е просто трагедия. Отборът е семейство, всички са тук заедно. И когато загубиш един от тях, не знаеш какво влияние ще има това върху живота на някого. Така че мисля, че им се отрази.

И не мисля, че трябва да се срамуват да използват случилото се като извинение. Те не искат да правят това. И трябва да продължат да играят. Мачовете, календарът - всичко това е все още там. Но ние се опитваме да открием причината за спада. Сигурен съм, че не можем да пренебрегнем факта, че са загубили един от братята си. И това, според мен, е голям проблем.

"Анфийлд" посрещна Мамардашвили, Фримпонг, Леони, Керкез, Вирц, Исак и Екитике. Никой от тях не е играл за Ливърпул в предишни сезони и не познават Жота толкова добре, колкото останалите. Въпреки това, има някои въпросителни относно представянето на доста от тях...", смята още Шерууд.

