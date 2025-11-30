bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул

На &quot;Анфийлд&quot; не е за хора със слаби сърца

„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул

Бившият халф на Манчестър Сити и Нюкасъл Джоуи Бартън отново е актуален в социалните мрежи. Англичанинът не пощади новака на Ливърпул Александър Исак в оценката си за представянето му за „червените“.

„Александър Исак? Проклет сомалийски самозванец. Това не е човекът, който беше в Нюкасъл. Той е абсолютно ужасен във всяко едно отношение. Толкова е лошо, че ако сега се върнете от космоса и някой каже: „Платихме 5 милиона евро за него“, ще си помислите: „По дяволите...“ Но на масата са 150 милиона евро и шестгодишен договор“, каза Бартън.

Коментарите?

„Защо добави „сомалиец“? Това го прави расист, защо уточнява националността му?“; „Бартън, както обикновено, е твърде суров."; „Груб, расистки негодник.“; „Би ли казал това за англичанин?“ са само част от мненията на феновете.

В същото време, в предаването „Футболна събота“ по Sky Sports, Тим Шерууд подчерта, че играчите на Ливърпул са все още съкрушени от смъртта на Диого Жота.

Смърт

„И това е извинение, защо да не е? Това е просто трагедия. Отборът е семейство, всички са тук заедно. И когато загубиш един от тях, не знаеш какво влияние ще има това върху живота на някого. Така че мисля, че им се отрази.

След поредния резил: Шокиращ кандидат за мястото на Арне Слот

И не мисля, че трябва да се срамуват да използват случилото се като извинение. Те не искат да правят това. И трябва да продължат да играят. Мачовете, календарът - всичко това е все още там. Но ние се опитваме да открием причината за спада. Сигурен съм, че не можем да пренебрегнем факта, че са загубили един от братята си. И това, според мен, е голям проблем.

"Анфийлд" посрещна Мамардашвили, Фримпонг, Леони, Керкез, Вирц, Исак и Екитике. Никой от тях не е играл за Ливърпул в предишни сезони и не познават Жота толкова добре, колкото останалите. Въпреки това, има някои въпросителни относно представянето на доста от тях...", смята още Шерууд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!
Тагове:

ливърпул криза катастрофа коментари социални мрежи смърт анфийлд джоуи бартън sky sports Александър Исак Жота Тим Шерууд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!
Мартин Копривленски нокаутира испанец! (ВИДЕО)

Мартин Копривленски нокаутира испанец! (ВИДЕО)
45 точки! Антов взриви Франция с нечувано шоу!

45 точки! Антов взриви Франция с нечувано шоу!
Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

Последни новини

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)
От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!
Легендарен футболист страда от рядко заболяване

Легендарен футболист страда от рядко заболяване
Кой пази животните, докато светът гледа футбол? Скандалът набира скорост

Кой пази животните, докато светът гледа футбол? Скандалът набира скорост
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV