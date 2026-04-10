„Скоро ще ме видите да плача“

Има играчи, които идват и си тръгват. И има такива, които оставят сърцето си завинаги на „Анфийлд“. Анди Робъртсън е от вторите.

Легендата на Ливърпул и един от най-ярките символи на незабравимата ера на Юрген Клоп в клуба обяви, че ще напусне клуба след изтичането на договора си през лятото на 2026 г. След девет години вярност, сълзи и трофеи — идва моментът на раздялата.

„Да напуснеш клуб като Ливърпул никога не е лесно – това е огромна част от живота ми и този на семейството ми през последните девет години. Но аз гледам на нещата по следния начин: играчите си тръгват, други хора си тръгват – но това, което остава постоянно, е клубът и, разбира се, феновете.

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Имах девет невероятни години тук. Мисля, че е добре известно, особено през последната година или около това: имах възможности да си тръгна, но не се възползвах от тях, защото е много трудно да напуснеш този клуб. И не бих променил това за нищо на света.“

Робъртсън израсна пред очите на феновете — от тихото момче, дошло от Хъл Сити, до капитан и един от най-обичаните леви бекове в историята на клуба.

„Знам, че футболът не стои неподвижно, знам, че отборите се променят и мисля, че сега е моментът да продължа напред – накъдето ме отведе следващата стъпка и кариерата ми. Винаги ще помня невероятните моменти в този футболен клуб; вложих сърцето и душата си в него в продължение на девет години и не съжалявам за нищо.

Израснах тук като човек и като личност. Този клуб винаги ще бъде всичко за мен и феновете винаги ще бъдат всичко за мен. Беше невероятно пътешествие.

"Исках да върна трофеите на този футболен клуб"

Други трябва да решат дали съм легенда на Ливърпул или не – мисля, че ме познавате достатъчно добре, за да знаете, че никога няма да се съглася с това. Но от първия момент, в който се присъединих към този футболен клуб, бях мотивиран да успея. Исках да върна трофеите на този футболен клуб, да му помогна да се върне там, където вярвам, че му е мястото. Много се гордея, че бях част от фантастични отбори, които постигнаха това. Клубът е всичко за мен. Хората в клуба са целият ми свят. Феновете винаги са ме обичали.

Винаги ще помня дебюта си срещу Кристъл Палас, когато бях сравнително непознат, току-що подписал от Хъл Сити за 8 милиона паунда. Изиграх дебютния си мач и дори тогава „Коп“ скандираше името ми. Просто не можех да повярвам. След това, през следващите три месеца, не ме виждаха никъде, нещо, което напомням на Юрген доста често!"

Но когато шансът дойде — той го използва.

„Тогава получих своя шанс и когато го получих, просто исках хората в този клуб и феновете да се гордеят с левия бек, когото виждат на терена всяка седмица. Те бяха невероятни с мен, невероятно мили с мен. Винаги ме подкрепяха, винаги се отнасяха с мен с толкова позитивно отношение.

Не можех да поискам по-добри фенове. Не можех да поискам по-добри хора на тренировъчната база, които ме подкрепяха. Ще си спомням за тези девет години с широка усмивка на лице. Понякога се разчувствам, когато мисля за това, така че ще бъде много трудно да се сбогувам с всички. Но времето дойде и това е и причина да отпразнуваме деветте години, които прекарахме заедно.

Този клуб е моето всичко. Феновете на Ливърпул са моето всичко. Хората, свързани с клуба, са моето всичко. И мисля, че все още им го дължа, че до последния ден ще дам всичко на този футболен клуб, което съм правил през последните девет години и съм много горд с това. Това няма да се промени и мисля, че затова сега не е моментът за силни емоции или да плача пред камерата или нещо подобно.“

Но всички знаят, че този момент идва

„Все още съм напълно фокусиран върху това да завърша този сезон възможно най-добре, да помогна на тези момчета и да дам на феновете още няколко добри моменти. Това е моята цел и се надявам да я постигнем. И тогава, може би към края на сезона, ще ме видите пред камерата, плачейки до сълзи“, не крие емоциите си Анди Робъртсън.

Защитникът си тръгва след 9 сезона с червената фланелка, записвайки 373 участия и спечелвайки две титли от Висшата лига, Шампионска лига, ФА Къп, две Купи на лигата, както и световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Англия.

Пред последния сезон 32-годишният футболист загуби титулярното си място за сметка на Милош Керкез.