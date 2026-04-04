Холанд не прощава, Ливърпул се срина (ФАКТФАЙЛ)

Отборът на Арне Слот с антирекорд

Холанд не прощава, Ливърпул се срина (ФАКТФАЙЛ)
Манчестър Сити демонстрира класа, разгромявайки Ливърпул с 4:0 в 1/4-финал за ФА Къп. Арлинг Холанд бе звездата, реализирайки хеттрик и осигурявайки полуфинал на "гражданите".

Ливърпул създаде първите опасности, но пропусна шансовете си. В 38' Холанд откри резултата от дузпа, а малко преди почивката удвои с перфектен удар с глава.

След почивката Сити не намали темпото – Шерки създаде ситуация за Семеньо за трети гол, а Холанд оформи хеттрика си в 57' за крайното 4:0. Салах, който ще напусне Ливърпул след края на сезона, пропусна дузпа.

ФАКТФАЙЛ

* Ливърпул загуби 15 мача този сезон, поставяйки антирекорд. Това е най-лошият резултат на мърсисайдци от сезон 2014/15, когато мениджър на отбора бе Брендън Роджърс (18).
* В последните си пет мача Ливърпул има само една победа, три загуби и едно равенство.
* Този сезон отборът на Пеп Гуардиола спечели три от трите си мача срещу мърсисайдци.
Двата гранда се срещнаха два пъти преди това във Висшата лига: на 9 ноември 2025 г. на стадион „Етихад“ Ливърпул загуби с 0:3, а на 8 февруари 2026 г. на „Анфийлд“ с 1:2.
* Холанд отбеляза първия си хеттрик за сезона. Това е 28-ият му хеттрик в кариерата. Последният път, когато норвежецът отбеляза три гола в мач за Сити, беше на 31 август 2024 г. срещу Уест Хем (3:1) във Висшата лига.

Стоичков за Боби Михайлов: Той ни изведе до там, докъдето стигнахме (ВИДЕО)

Стоичков за Боби Михайлов: Той ни изведе до там, докъдето стигнахме (ВИДЕО)
Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)

Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)
Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)

Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)
Малена Замфирова първо пред bTV: През юни трябва да се кача на мотор! (ВИДЕО)

Малена Замфирова първо пред bTV: През юни трябва да се кача на мотор! (ВИДЕО)
Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Топ боксьори и MMA звезди в ELITBET Max Fight 64 (ВИДЕО и СНИМКИ)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Топ боксьори и MMA звезди в ELITBET Max Fight 64 (ВИДЕО и СНИМКИ)
Христо Бонев: Много тъжно е, когато си изпратил и бащата, и сина

Христо Бонев: Много тъжно е, когато си изпратил и бащата, и сина
Най-тъжното

Най-тъжното "Благодаря!" на Мария Петрова (ВИДЕО)
Димитър Каров: Отиде си капитанът, който беше великан! (ВИДЕО)

Димитър Каров: Отиде си капитанът, който беше великан! (ВИДЕО)
