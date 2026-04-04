Холанд не прощава, Ливърпул се срина (ФАКТФАЙЛ)

Манчестър Сити демонстрира класа, разгромявайки Ливърпул с 4:0 в 1/4-финал за ФА Къп. Арлинг Холанд бе звездата, реализирайки хеттрик и осигурявайки полуфинал на "гражданите".

Ливърпул създаде първите опасности, но пропусна шансовете си. В 38' Холанд откри резултата от дузпа, а малко преди почивката удвои с перфектен удар с глава.

След почивката Сити не намали темпото – Шерки създаде ситуация за Семеньо за трети гол, а Холанд оформи хеттрика си в 57' за крайното 4:0. Салах, който ще напусне Ливърпул след края на сезона, пропусна дузпа.

ФАКТФАЙЛ

* Ливърпул загуби 15 мача този сезон, поставяйки антирекорд. Това е най-лошият резултат на мърсисайдци от сезон 2014/15, когато мениджър на отбора бе Брендън Роджърс (18).

* В последните си пет мача Ливърпул има само една победа, три загуби и едно равенство.

* Този сезон отборът на Пеп Гуардиола спечели три от трите си мача срещу мърсисайдци.

Двата гранда се срещнаха два пъти преди това във Висшата лига: на 9 ноември 2025 г. на стадион „Етихад“ Ливърпул загуби с 0:3, а на 8 февруари 2026 г. на „Анфийлд“ с 1:2.

* Холанд отбеляза първия си хеттрик за сезона. Това е 28-ият му хеттрик в кариерата. Последният път, когато норвежецът отбеляза три гола в мач за Сити, беше на 31 август 2024 г. срещу Уест Хем (3:1) във Висшата лига.