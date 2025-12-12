bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Тя има рак" — думите, които обърнаха живота на Кройф

Как един изпуснат полет спаси живота на Даная

„Тя има рак“ — думите, които обърнаха живота на Кройф

В подкаста Stick to Football, воден от Гари Невил, Рой Кийн, Джейми Карагър, Иън Райт и Джил Скот - Жорди Кройф, разкри най-интимната и болезнена глава от живота си — моментът, в който блясъкът на футбола избледнява пред суровата реалност.

В емоционално признание, далеч от прожекторите на стадионите, синът на Йохан Кройф говори откровено за деня, в който научава, че дъщеря му Даная има рак — новина, която преобръща целия му свят.

„Бях спечелил лигата, бях на върха… а на следващия ден всичко се срина“, споделя Кройф. „Това беше най-трудният момент в живота ми.“

 
 
 
В едно изречение се побира крахът на човек, който цял живот е носил фамилия, превърната в легенда. Но пред лицето на болестта славата няма значение. Той напуска футбола, отказва оферти, затваря вратата към терена и се отдава на единствената битка, която има значение — битката на дъщеря му.

Съдбовната случайност, която спасява живот

Диагнозата идва от нищото. Раздвижване в болницата, среща със стар познат, лекар, който неочаквано изпуска полета си… и накрая — доктор Рамон Кугат, който вижда това, което другите не са могли. Един затворен за секунда поглед и ледената присъда: „Тя има рак.“

„Тогава животът ми спря“, казва Кройф.

На този ден: 78 години от рождението на великия Йохан Кройф

Той признава, че е минал през тъмни чувства — гняв, отчаяние, бунт срещу съдбата. „Трябваше аз да си отида, не тя. Дядо, баща, син... това е нормалният път“, повтарял си. Но постепенно тежестта на безпомощността се превръща в благодарност: „Кой съм аз да се ядосвам? Тя е тук.“

Кройф намира сила и в пример, който познава отблизо — Луис Енрике. Дотолкова, че пътува до Лондон само за половин час разговор, за да му благодари.

Моментът, който никой в студиото не забрави

В най-емоционалната точка на разговора в студиото влиза самата Даная — с усмивка, която разсича тишината и сълзите в очите на баща ѝ.

„Добре съм. Здрава съм. Това е най-важното“, казва тя и нежно му прошепва: „Не плачи...“

Студиото избухва в аплодисменти, но за Жорди това е най-голямата победа в живота му — по-голяма от всяка титла.

