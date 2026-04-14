Започна вторият процес за смъртта на Марадона

Започна вторият процес за смъртта на футболната легенда Диего Марадона. Пет години и половина след кончината му, в съда в Сан Исидро, Буенос Айрес, се явиха 7 лекари и болногледачи.

Очаква се производството да продължи месеци. Първоначално са насрочени два дни за заседания седмично и ще бъдат изслушани общо около 90 свидетели.

Прокурорите обвиняват личния лекар на Марадона Леополдо Луке, неговия психиатър Агустина Косачов и психолог, друг лекар, медицинския координатор на здравната застрахователна компания и двама болногледачи в непредумишлено убийство. Всички обвиняеми отричат ​​обвиненията.

Пред 25 години затвор

Ако бъдат осъдени, те са изправени пред присъди до 25 години затвор. Отделен процес се води срещу друга медицинска сестра.

Марадона почина от сърдечен удар на 25 ноември 2020 г. на 60-годишна възраст в частен жилищен комплекс. Няколко седмици по-рано той претърпя операция на мозъка.

Разследващите смятат, че са допуснати сериозни грешки при домашните грижи за носителя на световната купа през 1986 г.

Първият процес беше обявен за недействителен през май миналата година. Той беше спрян, след като една от съдийките от тричленния състав беше отстранена заради участие в документален филм за процеса.