Звезда на Реал влезе в историята с антирекорд

Сякаш не беше отдавна, когато Родриго бе смятан за един от младите таланти на Реал Мадрид и бе сравняван с футболисти като Роналдиньо и Неймар.

Той премина през 2019-a в Кралския клуб и веднага започна да изумява с техниката и самочувствието си. Той бе и основна фигура за триумфа на Реал Мадрид в Шампионската лига през сезон 2021/22, когато на полуфинала срещу Манчестър Сити отбеляза 2 гола за 2 минути в добавеното време, което помогна на "лос меренгес" да се класират на финал.

Той бе извикан да играе и за националния отбор на Бразилия, а цената му стигна до 100 милиона евро.

Снимка: Reuters

От герой до резерва

Сега обаче нещата изглеждат различно - Родриго е закотвен на резервната скамейка и рядко получава шанс за изява, а xG-то му този сезон 0,7.

Родриго преживява най-лошата голова суша, която нападател на Реал Мадрид е изпитвал в 123-годишната история на клуба. Бразилецът вече има 30 мача, в които не е отбелязал дори 1 гол за Реал и изравни антирекорда на Мариано Диас.

Интересното обаче е, че Родриго е изиграл много повече минути от своя южноамерикански колега. Нападателят има 1339 минути без попадение.

Той обаче все още е далеч от постижението на Рафа Мараньон между 1972 и 1974 г. Родриго може и да е изпреварил Мараньон по брой мачове, но испанецът трябваше да чака 1416 минути, преди да се справи с головата си задача в дербито срещу Атлетико Мадрид.

Снимка: Reuters

Родриго е само на 78 минути от това да застане еднолично на върха.

Бразилецът сега е много по-близо до трансфер в друг отбор, отколкото до попадение за Реал Мадрид. Интерес към него има от Тотнъм, като е много вероятно още през зимата той да подсили "шпорите".

