bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Звездата на Арсенал се разплака след гол: Обичах я до смърт – това беше за нея

Тимът на Артета е сам на върха в Англия

Звездата на Арсенал се разплака след гол: Обичах я до смърт – това беше за нея
Reuters

Арсенал продължава победния си поход във Висшата лига, след като надигра Бърнли с 2:0 като гост и увеличи преднината си на върха до седем точки. Артилеристите“ решиха всичко още през първото полувреме Виктор Гьокереш откри резултата в 14', а само 20 по-късно Деклан Райс удвои с майсторски удар извън наказателното поле.

След попадението Райс падна на колене и вдигна ръце към небето трогателен жест, който разкри истинската причина зад емоционалната му реакция:

Траур

Леля ми почина преди мача с Фулъм. Обичах я безкрайно винаги пътуваше с майка ми, за да гледа мачовете ми. Знам, че ме гледа от небето. Този гол беше за нея“, сподели звездата на Арсенал след срещата.

С победата Арсенал вече има 25 точки. Втори е Борнемут с 18, но с мач по-малко от Манчестър Сити, който ще се играе в неделя. Бърнли остава 17-ти с 10 точки.

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Още от Висшата лига

Кристъл Палас - Брентфорд 2:0

Борна Соса остана на пейката, а домакините спечелиха след попадение на Матета (30') и автогол на Колинс (51'). Палас е седми с 16 точки, Брентфорд – 12-ти с 13.

Нотингам - Манчестър Юнайтед 2:2

Каземиро откри за червените дяволи“, но домакините обърнаха чрез Гибс-Уайт и Савона. В крайна сметка Амад Диало донесе точката за Юнайтед в 81'.

Брайтън - Лийдс 3:0

Безапелационно представяне на чайките“ голове на Уелбек (11') и Диего Гомес (64', 70'). Илия Груев не игра за Лийдс.

Фулъм - Уулвърхамптън 3:0

Гостите останаха с човек по-малко още след половин час, а Сесеньон, Уилсън и автогол на Москера оформиха убедителния успех на лондончани.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

Тагове:

англия арсенал семейство гол траур лидер смърт класиране леля висша лига деклан райс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)
Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти
42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа
МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)
След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

Последни новини

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа
Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)
Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)

Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)
Симеон Николов помогна на Локо за четвърти пореден успех

Симеон Николов помогна на Локо за четвърти пореден успех
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV