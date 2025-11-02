Звездата на Арсенал се разплака след гол: Обичах я до смърт – това беше за нея

Арсенал продължава победния си поход във Висшата лига, след като надигра Бърнли с 2:0 като гост и увеличи преднината си на върха до седем точки. „Артилеристите“ решиха всичко още през първото полувреме – Виктор Гьокереш откри резултата в 14', а само 20 по-късно Деклан Райс удвои с майсторски удар извън наказателното поле.

След попадението Райс падна на колене и вдигна ръце към небето – трогателен жест, който разкри истинската причина зад емоционалната му реакция:

Траур

„Леля ми почина преди мача с Фулъм. Обичах я безкрайно – винаги пътуваше с майка ми, за да гледа мачовете ми. Знам, че ме гледа от небето. Този гол беше за нея“, сподели звездата на Арсенал след срещата.

С победата Арсенал вече има 25 точки. Втори е Борнемут с 18, но с мач по-малко от Манчестър Сити, който ще се играе в неделя. Бърнли остава 17-ти с 10 точки.

Още от Висшата лига

Кристъл Палас - Брентфорд 2:0

Борна Соса остана на пейката, а домакините спечелиха след попадение на Матета (30') и автогол на Колинс (51'). Палас е седми с 16 точки, Брентфорд – 12-ти с 13.

Нотингам - Манчестър Юнайтед 2:2

Каземиро откри за „червените дяволи“, но домакините обърнаха чрез Гибс-Уайт и Савона. В крайна сметка Амад Диало донесе точката за Юнайтед в 81'.

Брайтън - Лийдс 3:0

Безапелационно представяне на „чайките“ – голове на Уелбек (11') и Диего Гомес (64', 70'). Илия Груев не игра за Лийдс.

Фулъм - Уулвърхамптън 3:0

Гостите останаха с човек по-малко още след половин час, а Сесеньон, Уилсън и автогол на Москера оформиха убедителния успех на лондончани.

