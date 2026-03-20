"Баскетболни дневници", еп. 9: Тя е Костович от Уисконсин и пее българския химн (ВИДЕО)

"Горда Стара планина,

до ней Дунава синей..." - надяваме се, че всички може да продължите натам. Може го и тя!

Стефани Костович не е българка по рождение. Но упорито учи химна, за да може да бъде пълноценна част от отбора.

Именно тя е героинята в новия епизод на "Баскетболни дневници" - поредицата ни, посветена на силните жени в баскетболните зали. Разказваме ви за тях в женския месец март и около мачовете на националния тим, който вече си осигури място в следващата фаза на квалификациите за европейското първенство през 2027 г.

От Уисконсин

Стефани е родена далеч от България - в Уисконсин. И да, наясно е, че фамилията ѝ звучи някак близко до нас.

"Фамилията ми е полска, като имаме корени в Полша и Германия. Семейството ми се мести в Щатите първите години след 1800-ната. Така че към момента родът ми живее в Уисконсин от повече от 200 години", разказва с гордост тя.

Може би този авантюризъм, закодиран в ДНК-то ѝ, е причината да я видим в баскетболната зала. На 12 тя решава да подражава на по-големите си сестри.

"Бях им като огледало – каквото правеха те, това правех и аз. Следвах техните стъпки за всичко. Те се създават банда – аз правя същото. Те играят баскетбол – аз играя баскетбол. Така че за цялата си кариера трябва да благодаря на тях, те са моите вдъхновителки", признателна е баскетболистката.

Българският паспорт

Стефани Костович стана българска гражданка през ноември 2025 г. - след две години чакане. На 11 март тя направи своя дебют за националния отбор в мача срещу Азербайджан.

"Мисля, че бях по-напрегната, когато трябваше да пея химна, в сравнение с мача след това. Това е нещо, което упражнявам 5 месеца. Но наистина се чувствам чудесно, че мога да покажа колко съм горда, че съм българка, и уважение към екипа на България", казва с усмивка тя.

Стефани пя, а в Пловдив публиката го оцени и я посрещна с аплодисменти.

В очите на Костович се вижда, че тук не става дума за просто една дестинация, а за отдаденост! Тя уважава България, тя обича отбора си и е признателна!

