БФБаскетбол за президента на ЦСКА: Това е опит за саботаж!

Евгений Милов

Като опит за саботаж. Така тълкуват от федерацията по баскетбол действията на президента на ЦСКА Гинко Василев.

Последният спря 7 от повиканите играчи на неговия клуб за лагер на националния отбор при до 18-годишните. Четири часа преди началото на първата тренировка на тима в зала "Триадица", Василев избра социалните мрежи, за да официализира пред федерацията едноличното си решение - с пост в Instagram.

Националният отбор е кауза, мисия и ценност, припомнят от федерацията в позицията си след бойкота, който е безпрецедентен в историята на родния баскетбол.

Грозно: ЦСКА бойкотира националния отбор (ВИДЕО)

Президентът на ЦСКА използва като предтекст да не пусне своите играчи, че има разместване между останалите повикани, които отсъстват. Те обаче играят в Националната баскетболна лига (НБЛ), докато ЦСКА няма мъжки отбор.

Позицията на централата

"Във връзка с безпрецедентния бойкот на президента на Баскетболен клуб ЦСКА Гинко Василев към лагера на националния отбор на България до 18-годишна възраст ръководството на БФБаскетбол заявява следното:

Националният отбор на България, независимо от възрастовата група, от етап на подготовка и от конкретния ангажимент, винаги е бил и винаги ще бъде преди всичко въпрос на безкрайна чест и гордост за всеки българин. Особено, когато става въпрос за деца, наш дълг като федерация и дълг на всички ръководители на клубове и треньори на национални и клубни отбори е да възпитаваме децата, че да бъдеш част от националния отбор - това е несравнима гордост, върховна чест и национален дълг на всеки българин. Наш дълг е да възпитаме децата в любов към баскетбола, любов към родината и във върховно уважение към националния отбор и към България. Уважение, което не може и не бива да бъде употребявано за ничии цели и интереси. За първи път в цялата история на българския баскетбол президент на клуб си позволява да бойкотира националния отбор на България.

Намираме действията на г-н Гинко Василев за крайно нередни и осъждаме едноличното му решение да спре играчи на ЦСКА от лагера на националния отбор. ЦСКА е получил писмо от БФБаскетбол с първите повикани петима играчи и с датите на лагера на 24 март. За разлика от други клубове с повикани играчи, ЦСКА все още няма мъжки отбор в елита. Към днешна дата няма играч на ЦСКА, който играе в отбор от НБЛ. В ЦСКА играят безкрайно талантливи деца и всички в българския баскетбол се надяваме, че съвсем скоро те ще се наложат и в мъжкия баскетбол. Има обаче играчи от други клубове, които вече имат ангажименти към отбори от НБЛ и някои от тях дори изпълняват важна роля в отборите си. Факт, който няма как да не ни изпълва с гордост в БФБаскетбол.

Бойкота на лагера на националния отбор до 18 години от страна на президента на ЦСКА Гинко Василев тълкуваме като опит за саботаж на подготовката на тази възраст за изключителното отговорното участие на България на европейското първенство, в Дивизия А, това лято. Напомняме на г-н Василев и на БК ЦСКА, че е в общ интерес на българския баскетбол българските деца да получават шанс за развитие на европейската сцена. Ние не можем да си позволим да загубим нито ден подготовка в името на това да защитим достойно честта на българския баскетбол.

Припомняме, че от ноември 2025 г. досега БФБаскетбол, съвместно с легендата Пини Гершон, провежда минимум по един удобен камп за всяка възрастова група на националните отбори месечно. До този момент никога преди не е имало проблем БК ЦСКА да изпрати повиканите от БФБаскетбол и г-н Гершон играчи на ЦСКА. Случвало се е в годините да изпращаме повиквателни и в последния момент, и никога преди нито един клуб, нито един президент, нито един клубен треньор, нито един играч не си е позволявал да бойкотира националния отбор.

Националният отбор е кауза, мисия и ценност, която БФБаскетбол ще брани с всички усилия, за да съхрани, защото посланията, които отправяме като възрастни днес към младото поколение български играчи е наследството, което им завещаваме за следващите десетилетия.  

P.S.: Не е вярно, че БК ЦСКА има мач на 6 април. Мачът на ЦСКА, който предстои, е на 8 април. Това е три дни след края на лагера на националния отбор. Лагерът на националния отбор приключва в неделя (5 април), когато е предвидена само една сутрешна тренировка. И още нещо: в съвременния баскетбол отборите играят всеки втори ден. Справка: Евролигата!".

Президентът на ЦСКА Гинко Василев не пожела да коментира казуса пред bTV.

Хаджисотиров: Не е сериозно... Клубни и лични интереси се слагат пред националния (ВИДЕО)
