Баскетбол

Георги Глушков: Минчев е мое лично предложение

Разглеждахме варианти както за български, така и за чуждестранни специалисти, каза президентът на БФБ

Георги Глушков: Минчев е мое лично предложение
Lap.bg

След заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол президентът Георги Глушков обяви официално, че новият треньор на мъжкия национален отбор ще бъде Любомир Минчев. Решението е взето след продължителни обсъждания и внимателен анализ на възможните кандидати, като в крайна сметка именно Глушков е направил предложението, което е получило одобрението на съвета.

„Управителният съвет реши, по мое предложение, треньор на мъжкия национален отбор да бъде Любомир Минчев. Имаше доста дискусии по въпроса – разглеждахме варианти както за български, така и за чуждестранни специалисти. В крайна сметка обаче, след внимателна преценка на всички фактори, предложих Минчев и предложението ми беше прието“, сподели Глушков след заседанието.

Борба и дисциплина

Селекционерът не е непознато име в българския баскетбол. Той вече е бил начело на националния отбор, като под негово ръководство тимът показа стабилност, дисциплина и борбеност. „Преди той да се оттегли, аз имах желание и конкретно предложение договорът му да бъде продължен. Това се случи преди назначаването на Росен Барчовски, който пое отбора след него“, уточни Глушков.

Снимка: Lap.bg

Президентът на федерацията изрази увереност, че именно Минчев е правилният човек за поста в този момент. По думите му, опитът и познаването на родната баскетболна среда са от решаващо значение. „Смятам, че той е много добър и опитен треньор, който отлично познава нашата действителност. Любомир знае как да общува със състезателите и как да извлече максимума от техния потенциал. В момента националният ни отбор има нужда от стабилност и сигурност – от човек, който познава играчите и е работил с тях. Те трябва да имат доверие в треньора си, да знаят какво очаква от тях, а той – да е наясно с техните възможности и характери.“

Никога в болнични: Тайната на треньора легенда! (ВИДЕО)

Глушков подчерта, че предстоящите квалификации са изключително важни за българския баскетбол и изборът на треньор е направен с мисъл за дългосрочна стабилност и развитие. „Целта ни е не просто да се представим добре в следващите мачове, а да изградим устойчив отбор, който да бъде конкурентоспособен в дългосрочен план.

Снимка: Lap.bg

Вярвам, че с Минчев начело можем да върнем увереността и борбения дух, които винаги са били част от нашата баскетболна традиция“, добави президентът на федерацията. Мнозина виждат в него логична стъпка, която може да върне последователността и стабилността в националния отбор.

Снимка: БГНЕС

В същото време Сашо Везенков потвърди, че синът му - звездата на Олимпиакос - Александър Везенков, ще играе за националния отбор на България при всяка възможност. Независимо от натоварения си график и високото ниво на конкуренция в чуждестранните първенства, Везенков винаги е поставял родината на първо място. „При всяка една малка възможност Сашо ще играе за националния отбор". А за избора на Минчев допълни: "Нямаше друг кандидат. Предложението беше едно. Мисля, че е добро. Чужденците не бяха коментирани“, заяви самият Везенков.

Любо Минчев отново треньор на баскетболните национали
президент договор национален отбор бфб треньор развитие росен барчовски любомир минчев стабилност георги глушков характери

