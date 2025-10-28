Георги Глушков: Минчев е мое лично предложение

След заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол президентът Георги Глушков обяви официално, че новият треньор на мъжкия национален отбор ще бъде Любомир Минчев. Решението е взето след продължителни обсъждания и внимателен анализ на възможните кандидати, като в крайна сметка именно Глушков е направил предложението, което е получило одобрението на съвета.

„Управителният съвет реши, по мое предложение, треньор на мъжкия национален отбор да бъде Любомир Минчев. Имаше доста дискусии по въпроса – разглеждахме варианти както за български, така и за чуждестранни специалисти. В крайна сметка обаче, след внимателна преценка на всички фактори, предложих Минчев и предложението ми беше прието“, сподели Глушков след заседанието.

Борба и дисциплина

Селекционерът не е непознато име в българския баскетбол. Той вече е бил начело на националния отбор, като под негово ръководство тимът показа стабилност, дисциплина и борбеност. „Преди той да се оттегли, аз имах желание и конкретно предложение договорът му да бъде продължен. Това се случи преди назначаването на Росен Барчовски, който пое отбора след него“, уточни Глушков.

Президентът на федерацията изрази увереност, че именно Минчев е правилният човек за поста в този момент. По думите му, опитът и познаването на родната баскетболна среда са от решаващо значение. „Смятам, че той е много добър и опитен треньор, който отлично познава нашата действителност. Любомир знае как да общува със състезателите и как да извлече максимума от техния потенциал. В момента националният ни отбор има нужда от стабилност и сигурност – от човек, който познава играчите и е работил с тях. Те трябва да имат доверие в треньора си, да знаят какво очаква от тях, а той – да е наясно с техните възможности и характери.“

Глушков подчерта, че предстоящите квалификации са изключително важни за българския баскетбол и изборът на треньор е направен с мисъл за дългосрочна стабилност и развитие. „Целта ни е не просто да се представим добре в следващите мачове, а да изградим устойчив отбор, който да бъде конкурентоспособен в дългосрочен план.

Вярвам, че с Минчев начело можем да върнем увереността и борбения дух, които винаги са били част от нашата баскетболна традиция“, добави президентът на федерацията. Мнозина виждат в него логична стъпка, която може да върне последователността и стабилността в националния отбор.

В същото време Сашо Везенков потвърди, че синът му - звездата на Олимпиакос - Александър Везенков, ще играе за националния отбор на България при всяка възможност. Независимо от натоварения си график и високото ниво на конкуренция в чуждестранните първенства, Везенков винаги е поставял родината на първо място. „При всяка една малка възможност Сашо ще играе за националния отбор". А за избора на Минчев допълни: "Нямаше друг кандидат. Предложението беше едно. Мисля, че е добро. Чужденците не бяха коментирани“, заяви самият Везенков.

