Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!

Високо напрежение във Враца! Кметът на града Калин Каменов изрази сериозното си недоволство от представянето на Ботев след мача за Купа на България, въпреки че отборът успя да се класира за четвъртфиналите след 4:3 след дузпи срещу Добруджа.

Според него успехът е бил напълно незаслужен, тъй като врачани са играли близо цяло полувреме с числено превъзходство срещу Добруджа, но не са успели да стигнат до попадение нито в редовното време, нито в продълженията.

"По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност!

Снимка: Lap.bg

Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!", написа в социалните мрежи градоначалникът.

