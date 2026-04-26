на живо
Глас от ЦСКА: Най-трудно е да вдигнеш глава, вярвайте в нас!

Нека всички бъдем обединени за сряда, зове Исак Соле

БГНЕС

Халфът на ЦСКА Исак Соле се обърна към феновете след болезнената загуба от Левски в дербито - 1:3. Футболистът от ЦАР призова за вяра в отбора и обединение за реванша за Купата с Лудогорец.

Мачът е в сряда от 19:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Кюстендилеца взе тениската на Христо Янев

„Здравейте, всички! Най-трудното нещо е да вдигнеш глава и да продължиш напред. Вчера не беше нашият ден, но утре ще бъде по-добър. Вярвайте в нас и нека всички бъдем обединени за сряда”, сподели Соле на стори в Instagram.

Снимка: БГНЕС

Срещу Левски той започна титуляр, но бе заменен на полувремето. Соле, който дойде от Славия, до момента е записал 11 мача, в които не се е разписвал и има една асистенция.

„Не съм щастлив!“ – Насар избухна за ЦСКА
„Не съм щастлив!“ – Насар избухна за ЦСКА

Карлос Насар в България: Европейското беше

Голям скандал и викове

„Накара цяла нация да се изправи на крака!“ – Стоичков със силни думи за Везенков (ВИДЕО)

4:2 и празник в Стара Загора – юбилеят на Берое събра звезди (ВИДЕО)

Ахмед Батаев е втори след оспорван финал

Тишината на болницата и силата на един шампион - Стилиян Петров пред bTV (ВИДЕО)

България е втора по медали в Батуми

