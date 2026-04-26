Глас от ЦСКА: Най-трудно е да вдигнеш глава, вярвайте в нас!

Халфът на ЦСКА Исак Соле се обърна към феновете след болезнената загуба от Левски в дербито - 1:3. Футболистът от ЦАР призова за вяра в отбора и обединение за реванша за Купата с Лудогорец.

Мачът е в сряда от 19:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

„Здравейте, всички! Най-трудното нещо е да вдигнеш глава и да продължиш напред. Вчера не беше нашият ден, но утре ще бъде по-добър. Вярвайте в нас и нека всички бъдем обединени за сряда”, сподели Соле на стори в Instagram.

Снимка: БГНЕС

Срещу Левски той започна титуляр, но бе заменен на полувремето. Соле, който дойде от Славия, до момента е записал 11 мача, в които не се е разписвал и има една асистенция.