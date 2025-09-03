Христо Стоичков зове: Да защитим герба на България!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков очаква наследниците му в националния отбор да дадат всичко от себе си в световната квалификация с Испания, въпреки безспорната класа на гостите. Мачът на 4 септември започва в 21:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Камата беше гост на благотворителна фиеста “Заедно за децата” на стадион “Юнак”, организирана от БФС.

Испания – в момента европейски шампион и един от най-силните отбори в света, за първи път гостува в България в едва шестата среща между двете страни в историята.

"40 000 , които ще дойдат утре, да са там заради България!"

"Изживявал съм страхотни моменти на този стадион! Това го искам – 40 000, които ще дойдат утре, да са там заради България. Да подкрепят нашите деца, а не да подкрепят чужди отбори. Когато те подкрепят, винаги футболистът дава малко повече от себе си – друга е настройката.

Снимка: Lap.bg

Но знаем срещу какъв отбор играем. Испания има изключителен състав. Действително те са млади футболисти, но с голям опит в Ла Лига, някои от тях са и европейски шампиони. Така че хората, които дойдат, ще бъде един плюс. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в трудните моменти нещо сме изкарвали от самите себе си, за да направим малко по-труден мача за Испания. И все пак са 11 на 11", сподели Стоичков, цитиран от БТА.

"Илиан Илиев ще изкара най-доброто"

"Аз мисля, че Илиан Илиев ще изкара най-доброто, което имаме – и от тука, и от Европа. За жалост, не са в такива силни клубове, във водещи клубове. Да се надяваме, че тези, които ще излязат на терена, от първата до последната минута, ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може и да загубят, но нека да си оставят сърцето за зрителите, които дойдат.

Първо да защитим герба на България, да си защитим личното достойнство като футболисти и да подкрепим с играта, да дадем увереност. Така сме били ние, така продължава и след нас. Кой каквото може да даде от себе си и да не се плаши, че срещу нас е Испания. И мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време – 1988, 1990, 1992. И тогава дойде мачът във Франция – повярвахме си, че можем. Успяхме и вече всичко се подреди".

Снимка: Lap.bg

Христо Стоичков още веднъж призова за повече смелост от футболистите и публиката, която ще подкрепя българските национали. "Аз лично никога не съм свивал байряка. Когато свиеш байрякa, герба го криеш. По-добре гербът да бъде отворен и каквото сабя покаже", завърши Стоичков.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK