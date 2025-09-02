Илиан Илиев пред Marca: Футболът ни не е на ниво

Треньорът на националния отбор по футбол - Илиан Илиев, даде интервю пред авторитетното испанско издание Marca. Там селекционерът говори за важността на мача с Испания, за състоянието на българския футбол и за любимите си играчи.

Интервюто

Какво означава мачът срещу Испания за България?

Знаем, че ще се изправим срещу един от най-силните отбори в световния футбол. Това е огромно предизвикателство, но ще направим всичко възможно, за да играем по най-добрия начин и да защитим футболната чест на страната ни.

Това е група с три отбора, които участваха на последното Европейско първенство, и трите преминаха групите. Какви са Вашите цели?

Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група. И ще се опитаме да вземем повече точки, отколкото в последния квалификационен кръг за Европейското, когато, поне на хартия, групата ни не изглеждаше толкова трудна.

Какво означава за Вас испанският футбол?

Испанският футбол се е превърнал в синоним на атрактивен стил от много години. Той се гордее с фантастично технически надарени играчи, обучени в местните футболни академии. И това е чудесен пример, който треньорите по целия свят се стремят да следват.

Ламин Ямал се превърна в глобален феномен. Какво мислите?

Той е наистина фантастичен играч. Личната му статистика, по отношение на отбелязани голове, асистенции и изиграни мачове, вече е на невероятно ниво. Това е изумително. И не знаем докъде може да стигне, ако продължи да играе и да се развива на това изумително ниво.

В Испания се говори много за опасността едно 18-годишно момче да преживее такава емоционална експлозия. Като треньор, би ли ви притеснило това?

Да, разбира се. Всички треньори трябва да се справят с подобни неща, когато тренират млади играчи, дори и да не са на нивото на Ламин Ямал, разбира се. И ще ви кажа нещо: като треньор, но и като баща, най-важната роля в този случай играе семейството. Колкото и ние, треньорите, да се опитваме да влезем в главата на играча, семейството е ключово. То задава тона на футболиста: какъв човек ще стане и в какъв играч ще се развие. И след това треньорите, съотборниците и средата имат своето влияние. Но семейството е най-важното.

Може ли Испания да спечели още едно Световно първенство?

Разбира се. Вече го казах: ще играем срещу фантастични отбори, което ще бъде голямо предизвикателство за нашия отбор. И го казах веднага след жребия за квалификациите: ще се изправим срещу може би трите най-бързо развиващи се отбора в Европа в момента. Връщайки се към въпроса, няма съмнение, че Испания може да спечели Световното първенство догодина или поне ще се доближи много до това. Те са едни от големите фаворити за спечелване на Световното първенство.

Какво мислите за Луис де ла Фуенте?

Той се е справил чудесно досега. И продължава да го прави. Той беше много успешен и като селекционер на испанския национален отбор до 21 години, което му проправи пътя към мъжкия национален отбор. А фактът, че е направил тази стъпка - от националния отбор до 21 години към мъжкия национален отбор, само демонстрира последователността в работата на Испанската футболна федерация.

Какво е настоящото състояние на българския футбол?

За съжаление, не е там, където цялата страна би искала да бъде. Но играчите, които ще се изправят срещу Испания в София, са последните, които са виновни за тази ситуация. За съжаление, през годините работата, свършена, особено по отношение на младите български футболисти, не е била с високо качество. Футболната инфраструктура също се нуждае от много подобрения. Напоследък бяха предприети стъпки в правилната посока. И искрено се надявам, че малко по малко българският футбол ще започне да се развива в правилната посока и че ще се справяме по-добре в бъдеще.

В Испания, когато говорим за България, винаги си спомняме за отбора от 1994 до 1998 г. Ще видим ли някога отново такъв отбор?

Всеки един от нас тук, в България, се надява това да се случи. Всички български треньори и всички, които се занимават с българския футбол като цяло, трябва да работят в тази посока. Но едно е сигурно: няма да е лесно.

Дали сега всичко това се цени повече и дали се ценят неща, които по онова време не са се ценели в България?

Всеки път, когато говорим за този невероятен успех, изпитваме известна носталгия. Но мисля, че дори тогава, когато всичко това се случи през 1994 г., хората наистина го оцениха. И все още го ценят и до днес.

Стоичков, Пенев, Бербатов, Балъков... Кой беше най-добрият?

България е имала някои фантастични играчи през годините. И се надяваме, че страната ни ще продължи да произвежда и развива играчи, които ще си създадат име по целия свят.

Кой е любимият Ви испански играч за всички времена?

Това е много труден въпрос! Особено като се има предвид колко фантастични играчи е имала Испания през годините. Ако се върна към времето на моето поколение, Мичел беше един от играчите, които се открояваха най-много. Също така Емилио Бутрагеньо, разбира се. В по-скорошни години имаше играчи като Шави и Иниеста. Аз самият бях халф навремето, а Испания винаги е имала невероятни халфове. Имах привилегията да играя срещу някои от тях. И е много трудно да избера само един. Всички бяха фантастични.

