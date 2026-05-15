на живо
След среща с полицията: ЦСКА спечели голямата битка!

"Смърфовете" са продали близо 6000 билета за финала

Феновете на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала Sesame Купа на България срещу Локомотив Пловдив, стана ясно след днешната среща между представители на двата тима, ПФЛ и полицията.

Това каза изпълнителният директор на "смърфовете" Георги Величков, който представляваше клуба. Според него решението е на президента на ПФЛ Атанас Караиванов.

За 40 минути!

От страна на "червените" присъстваха Вангел Вангелов, Мишо Александров и Иван Велчев-Кюстендилеца, който бе придружен от още няколко запалянковци.

До момента ПФЛ отпусна около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за 40 минути.

Под 1000 билета за Сектор "А" и общо още 5000 билета са продали "смърфовете" до момента.

„Аз до последно държах това, което Локомотив Пловдив имаше като позиция. Целта ни беше сектор А да е запазен за нас. Г-н Караиванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача. Той им предостави 9, 10 и половината от 11 сектор за ЦСКА“, коментира Георги Величков.

Срещата в СДВР продължи повече от час и половина.

„Беше ни отпуснат част от Сектор А. Надяваме се на един футболен празник. Имаха възможност да напълнят сектора, изкупиха малка част. Уговорката беше – ако не се изкупи по-голяма част, да ни се отпуснат на нас. Окончателно е решението, ще бъдат отпуснати на каса – пред стадион „Васил Левски“, каза по темата изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов.

