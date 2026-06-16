БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лесен жребий или капан? ЦСКА срещу втородивизионен отбор Съперникът на "червените" ще бъде ясен в 18:00 ч. днес Снимка: БГНЕС

Носителят на Купата на България ЦСКА днес ще разбере първото си препятствие в Лига Европа, след като жребият за квалификационния кръг се тегли от 18:00 ч. в Нион.

„Червените“ попадат сред поставените тимове, което им спестява срещи с част от най-сериозните съперници на този етап. Това обаче далеч не гарантира лек път напред – в урната има отбори с традиции и стабилен европейски опит.

Сред потенциалните съперници са Войводина, Университатя Клуж, Жилина, Дери Сити, Алуминий Словения и Вестри Исландия.

На хартия най-сериозната заплаха изглежда Войводина.

Не по-малко внимание изисква и Университатя Клуж, тъй като румънският футбол в последните години се утвърди като труден терен, а тимовете от северната ни съседка често поднасят изненади в квалификациите.

Жилина също не е удобен вариант – словашкият тим разчита на бърз, динамичен футбол и млади, добре подготвени играчи, което го прави опасен в ранните фази на Европа.

По-леки на пръв поглед изглеждат Вестри, Дери Сити и Алуминий. Любопитно е, че през миналата кампания Вестри взе националната купа, но изпадна от елита и понастоящем е шести във второто ниво.