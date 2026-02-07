bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Първото полувреме всеки за себе си, второто - за колектива“ – ключът към победата според Веласкес

Левски отметна Ботев Враца

Голове в началото на второто полувреме донесоха убедителен домакински успех за Левски над Ботев Враца с 3:1. И трите гола за домакините паднаха в рамките на 7 минути. Пристигналият от Локомотив Пловдив - Хуан Переа, се разписа в 46'.

Майкон удвои "синия" аванс в 51', а до края на срещата Око-Флекс беше точен за трети път. Почетно попадение за Ботев Враца отбеляза Мартин Петков, който не се зарадва при отбелязването на гола срещу бившия си клуб.

В сряда Левски и Лудогорец се изправят в четвъртфинален двубой за Купата на България. Срещата е в Разград.

Спортен нюзрум, еп. 107: СуперКал до колене

След срещата старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призна, че ключът към успеха е бил подобрението след почивката.

„Мисля, че заслужено победихме. Анализирайки целия мач без съмнение. Първото полувреме имахме определени ситуации, в които можехме да поведем в резултата. Липсваше ни повече ред, когато атакувахме... Това, което създадохме беше плод на индивидуални качества, отколкото на колективна игра“, коментира испанецът.

Той допълни, че през втората част отборът е изглеждал далеч по-организиран: „Второто полувреме се представихме добре. По-добре подредени в атака. Неспасяем гол, който получихме, но като цяло превъзхождахме отбора на Ботев Враца.“

Веласкес отдели специално внимание и на адаптацията на новите попълнения, които веднага оставиха своя отпечатък. „Може да си перфектно адаптиран и десет мача да не вкараш гол… Не е заради головете. Играчите се адаптираха на терена, както и извън него със своите съотборници. Те са невероятни момчета и групата, която имаме, е фантастична.“

Наставникът разкри и причината за отсъствието на Кристиан Макун: „На тренировката вчера Кристиан Макун получи мускулна травма, което е и причината да не влезе в групата за мача днес.“

Погледът на „сините“ вече е насочен към следващото предизвикателство – четвъртфинала за Купата на България срещу Лудогорец в Разград. „Това са различни мачове. Лудогорец е добър отбор с голям потенциал… Знаем, че ще е трудно, но вярваме в нашите възможности“, завърши Веласкес.

