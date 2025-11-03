bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Наумов видя как може да стане герой за един ден, заяжда се президентът на Славия

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде пресконференция, на която говори по наболелите теми в българския футбол. Не пропусна да засегне прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев.

До прекратяването на срещата се стигна, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата в края на първото полувреме.

Спортен нюзрум, еп. 87:

Коментарът на Венци Стефанов  

"За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде", каза Стефанов и допълни:

Снимка: Lap.bg

"Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе".

След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

"Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: "Ти си наша рожба, обаче ни наказаха". Ботев ще кажат: "Аа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим". Това е много лошо. Бих ги посъветвал за това решение да хвърлят ези и тура. Това е под формата на шега. Убеден съм, че и вие журналистите сте виновни. Все едно ще стане битката при Ватерло. Ще се лее кръв и урина. Битката за Пловдив… Бих ги посъветвал без публика в техните мачове. Ударила те бутилка в главата. Наумов видя как може да стане герой за един ден", продължи той.

Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)

"Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа", добави президентът на Славия относно твърдението си, че "емисари на Ботев Пд са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача", който вече се игра и завърши при 1:1 на "Колежа".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол славия локомотив пловдив ботев пловдив венцислав стефанов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)
Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха

Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха
Над 17 000 билета за дербито вече са продадени

Над 17 000 билета за дербито вече са продадени

Последни новини

Спортен нюзрум, еп. 87:

Спортен нюзрум, еп. 87: "Как не ви е срам?!" (ВИДЕО)
Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха

Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха
Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV