Няма да се спрем – само работа и победи, обеща Хулио Веласкес

Треньорът на Левски: Не ме вълнуват сравненията с Артета и Алонсо!
Lap.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес показа уважение към Арда, но и увереност в подготовката и амбицията на своя отбор. "Сините" гостуват в Кърджали в неделя. Арда е сериозен противник, с опитни футболисти, които отлично познават българското първенство. Влизаме с уважение, но и с ясната цел да направим силен мач и да спечелим“, заяви Веласкес.

Артета? Важен е мачът с Арда!

Испанецът бе попитан и за включването му в материал на испанския вестник Marca, където бе споменат редом до имена като Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике треньори, чиито тимове оглавяват класиранията в своите лиги. Разбрах за това едва преди малко. Честно казано, не му придавам значение. Важното е мачът с Арда. Всичко останало са анекдоти. Истината е, че трябва да сме скромни, здраво стъпили на земята и да работим само това има значение“, коментира специалистът.

Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Веласкес сподели, че атмосферата в съблекалнята е отлична, а отборът тренира с увереност. По думите му, възстановяването на Евертон Бала върви добре, но решението дали бразилецът ще попадне в групата ще бъде взето непосредствено преди мача.

На върха

Нито един отбор не може да бъде на върха през цялата година дори Манчестър Сити или Реал Мадрид. Ние обаче трябва да сме последователни, да анализираме обективно и да се развиваме независимо дали печелим, губим или правим равен“, добави треньорът.

Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали

По отношение на съперника, Веласкес изтъкна, че Арда остава стойностен тим, въпреки че загуби важен играч през лятото. Това е отбор, който се опитва да владее инициативата и има футболисти с качества и опит. Ивелин Попов, например, е човек, който може да реши мача сам, ако му оставиш пространство. Затова трябва да сме концентрирани“, завърши испанецът.

Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори

Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов
Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси
Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)
Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Гигс предаде брат си и спа с жена му 8 години – сега Родри отвърна!
Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре
Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси
Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)
