Треньорът на Левски: Не ме вълнуват сравненията с Артета и Алонсо!

Треньорът на Левски Хулио Веласкес показа уважение към Арда, но и увереност в подготовката и амбицията на своя отбор. "Сините" гостуват в Кърджали в неделя. „Арда е сериозен противник, с опитни футболисти, които отлично познават българското първенство. Влизаме с уважение, но и с ясната цел да направим силен мач и да спечелим“, заяви Веласкес.

Артета? Важен е мачът с Арда!

Испанецът бе попитан и за включването му в материал на испанския вестник Marca, където бе споменат редом до имена като Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике – треньори, чиито тимове оглавяват класиранията в своите лиги. „Разбрах за това едва преди малко. Честно казано, не му придавам значение. Важното е мачът с Арда. Всичко останало са анекдоти. Истината е, че трябва да сме скромни, здраво стъпили на земята и да работим – само това има значение“, коментира специалистът.

Веласкес сподели, че атмосферата в съблекалнята е отлична, а отборът тренира с увереност. По думите му, възстановяването на Евертон Бала върви добре, но решението дали бразилецът ще попадне в групата ще бъде взето непосредствено преди мача.

На върха

„Нито един отбор не може да бъде на върха през цялата година – дори Манчестър Сити или Реал Мадрид. Ние обаче трябва да сме последователни, да анализираме обективно и да се развиваме – независимо дали печелим, губим или правим равен“, добави треньорът.

По отношение на съперника, Веласкес изтъкна, че Арда остава стойностен тим, въпреки че загуби важен играч през лятото. „Това е отбор, който се опитва да владее инициативата и има футболисти с качества и опит. Ивелин Попов, например, е човек, който може да реши мача сам, ако му оставиш пространство. Затова трябва да сме концентрирани“, завърши испанецът.

