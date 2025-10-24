bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)

Това е футболът, който обичам, каза треньорът на Левски преди домакинството на Добруджа

Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)
Дни преди поредното изпитание в Първа лига, старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, застана пред медиите с едно ясно послание – никакво подценяване!

В събота, 25 октомври от 18:00 часа „сините“ приемат Добруджа на стадион „Георги Аспарухов“ – мач, който на пръв поглед изглежда лесен, но испанецът не мисли така. „Мачът няма да е лесен. Ако сте гледали Добруджа срещу ЦСКА, знаете за какво говоря – можеха да изравнят, дори да победят. Ще е огромна грешка да мислим, че ще спечелим без усилие. Трябва да подходим със смирение, с концентрация и уважение към съперника“, предупреди Веласкес.

Снимка: Lap.bg

Наставникът подчерта, че вярва в зрелостта и характера на отбора си: „Моите играчи показаха многократно, че умеят да реагират по най-добрия начин. След мачовете с Апоел и Брага всички видяха, че този отбор има манталитет на победител. Аз съм горд да работя с тези момчета.“

 

Никой не иска Левски? Истината за акциите

 

Всички футболисти са здрави и в отлична кондиция. „Имам 22 полеви и трима вратари – всички в топ форма. Всеки може да започне титуляр. Това е лукс, който не всеки треньор има“, призна испанецът с усмивка. Относно головете в последните минути, Веласкес не търси късмета, а характера: „Не е случайност. Стоим силно до последната секунда, защото вярваме. Този отбор не се предава, докато съдията не свири край.“

Испанецът обича натоварения график и не се крие. На въпрос на bTV той отговори: „Три мача за осем дни? Прекрасно! Това е футболът, който обичам. Игра, енергия, постоянство. Готови сме да се хвърлим във всяка битка – първо Добруджа, после Купата и Хебър.“

А накрая, пусна и усмивка: „Да, работим върху статичните положения. Но головете срещу Черно море бяха просто футбол в чист вид – добро центриране, точен удар и вяра до последно.“ След мача с Добруджа Левски гостува на Хебър за Купата на България, а на 8 ноември посреща ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“.

Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)

 

 

левски цска форма класа купа на българия футболисти дерби класиране добруджа национален стадион хулио веласкес хебър

