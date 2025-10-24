Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)

Дни преди поредното изпитание в Първа лига, старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, застана пред медиите с едно ясно послание – никакво подценяване!

В събота, 25 октомври от 18:00 часа „сините“ приемат Добруджа на стадион „Георги Аспарухов“ – мач, който на пръв поглед изглежда лесен, но испанецът не мисли така. „Мачът няма да е лесен. Ако сте гледали Добруджа срещу ЦСКА, знаете за какво говоря – можеха да изравнят, дори да победят. Ще е огромна грешка да мислим, че ще спечелим без усилие. Трябва да подходим със смирение, с концентрация и уважение към съперника“, предупреди Веласкес.

Снимка: Lap.bg

Наставникът подчерта, че вярва в зрелостта и характера на отбора си: „Моите играчи показаха многократно, че умеят да реагират по най-добрия начин. След мачовете с Апоел и Брага всички видяха, че този отбор има манталитет на победител. Аз съм горд да работя с тези момчета.“

Всички футболисти са здрави и в отлична кондиция. „Имам 22 полеви и трима вратари – всички в топ форма. Всеки може да започне титуляр. Това е лукс, който не всеки треньор има“, призна испанецът с усмивка. Относно головете в последните минути, Веласкес не търси късмета, а характера: „Не е случайност. Стоим силно до последната секунда, защото вярваме. Този отбор не се предава, докато съдията не свири край.“

Испанецът обича натоварения график и не се крие. На въпрос на bTV той отговори: „Три мача за осем дни? Прекрасно! Това е футболът, който обичам. Игра, енергия, постоянство. Готови сме да се хвърлим във всяка битка – първо Добруджа, после Купата и Хебър.“

А накрая, пусна и усмивка: „Да, работим върху статичните положения. Но головете срещу Черно море бяха просто футбол в чист вид – добро центриране, точен удар и вяра до последно.“ След мача с Добруджа Левски гостува на Хебър за Купата на България, а на 8 ноември посреща ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK