„Боря се за моя народ, за всички иранци!“

Иранецът Хосейн Вафаей заяви, че се бори за своя народ и се надява, че ще може да донесе радост на иранците, след като достигна четвъртфиналите на световното първенство по снукър в Шефилд.

Вафаей победи световния №1 Джъд Тръмп (Вбр) с 13:12, за да се класира за челната осмица на турнира в "Крусибъл".

През последните месеци войната в Иран го е разкъсала, чудейки се дали изобщо трябва да участва в турнира. Хосейн е категоричен, че иска да „се бори за своя народ“. Той мина през квалификациите, а в първия кръг победи китаеца Си Джахуей с 10:3.

"Щастлив, тъжен.. Не знам какво да правя"

„Не знам дали да бъда щастлив. Не знам дали да бъда тъжен. Не знам какво да правя... Просто това е единственото нещо, което мога да направя. С щеката си мога да направя нещо за тях, дори само за да ги направя щастливи. Да покажа, че иранското знаме е там горе... “, каза Вафаей.

31-годишният ирански играч каза, че му е трудно да се концентрира върху снукъра, защото се тревожи за безопасността на семейството си заради войната в родината му.

„Понякога съм тъжен за случващото се. Не искам да се отварям, но да, реших да се боря, да се боря за моя народ и за всички иранци по света. И се надявам да ги направя щастливи“, добавя Принцът на Персия, както е прякорът му.

"Реших да се боря!"

Неговият опонент на четвъртфиналите ще бъде китайският състезател Ву Изе, а дуелът започва тази вечер.

Защитаващият титлата шампион Джао Синтон - Шон Мърфи, Марк Алън - Бари Хокинс и Джон Хигинс - Нийл Робъртсън също играят на 1/4-финалите.