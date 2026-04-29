bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

„Боря се за моя народ, за всички иранци!“

Иранец е на 1/4-финал на световното по снукър

Иранецът Хосейн Вафаей заяви, че се бори за своя народ и се надява, че ще може да донесе радост на иранците, след като достигна четвъртфиналите на световното първенство по снукър в Шефилд.

Вафаей победи световния №1 Джъд Тръмп (Вбр) с 13:12, за да се класира за челната осмица на турнира в "Крусибъл".

През последните месеци войната в Иран го е разкъсала, чудейки се дали изобщо трябва да участва в турнира. Хосейн е категоричен, че иска да „се бори за своя народ“. Той мина през квалификациите, а в първия кръг победи китаеца Си Джахуей с 10:3.

"Щастлив, тъжен.. Не знам какво да правя"

„Не знам дали да бъда щастлив. Не знам дали да бъда тъжен. Не знам какво да правя... Просто това е единственото нещо, което мога да направя. С щеката си мога да направя нещо за тях, дори само за да ги направя щастливи. Да покажа, че иранското знаме е там горе... “, каза Вафаей.

31-годишният ирански играч каза, че му е трудно да се концентрира върху снукъра, защото се тревожи за безопасността на семейството си заради войната в родината му.

„Понякога съм тъжен за случващото се. Не искам да се отварям, но да, реших да се боря, да се боря за моя народ и за всички иранци по света. И се надявам да ги направя щастливи“, добавя Принцът на Персия, както е прякорът му.

"Реших да се боря!"

Неговият опонент на четвъртфиналите ще бъде китайският състезател Ву Изе, а дуелът започва тази вечер.

Защитаващият титлата шампион Джао Синтон - Шон Мърфи, Марк Алън - Бари Хокинс и Джон Хигинс - Нийл Робъртсън също играят на 1/4-финалите.

Тагове:

иран световно първенство война снукър шефилд крусибъл Джао Синтон Хосейн Вафаей

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV