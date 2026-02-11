bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Къде ни нарежда медалът на Лора Христова?

Само 17 страни в света имат два или повече медала в Милано/Кортина

Къде ни нарежда медалът на Лора Христова?
Getty Images

22-годишната Лора Христова от Троян донесе втори медал за България от олимпийските игри в Милано/Кортина! 

С точния си мерник тя спечели бронз в биатлона в индивидуалния старт на 15 км! Тя успя да си осигури отличие, финиширайки без нито една грешка в стрелбата! 

Отличието е второ за страната ни в Милано/Кортина след бронза на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Къде сме ние?

Това отрежда 19-а позиция на страната ни в подреждането по медали. Ние сме сред 17-те държави, които имат два или повече медала от Игрите. 

Зад България са Белгия и Финландия с по един бронзов медал. 

Това е невероятната Лора! (ВИДЕО)

Само с по едно отличие, но пред нас в класирането, тъй като е златно са Полша и Латвия.

Няма друга държава, която да има два бронзови медала до момента в Милано/Кортина. 

За втори път

Това са едва вторите зимни олимпийски игри, на които имаме повече от 1 медал. 

На Игрите в Солт Лейк Сити през 2002 г. имаме 3 отличия - сребро и бронз на Евгения Раданова в шорттрека и бронз на Ирина Никулчина в биатлона.

Именно спортът на Лора Христова остава най-успешният за страната ни на зимни Игри. В биатлона имаме вече 3 медала. Освен днешният бронз, в Нагано 1998 г. Екатерина Дафовска стана шампионка в същата дисциплина, а в Солт Лейк Сити 2002 Ирина Никулчина стана трета на 10 км преследване.

Снимка: bgnes

Тагове:

биатлон милано медал класиране Зимни олимпийски игри лора христова кортина

