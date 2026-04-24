Студио "Железните": Всичко сочи към нов триумф на Карлос Насар! (ВИДЕО)

Големият ден започна! След броени часове звездата ни във вдигането на тежести - Карлос Насар, излиза на подиума за европейската титла в кат. 94 кг.

В третото ни специално студио "Железните" сме ви приготвили всичко най-интересно преди състезанието в Батуми (Грузия).

Студийната програма по-късно днес пък започва от 14:00 ч. в ефира на bTV, RING, както и онлайн на VOYO.BG.

А всичко сочи към четвърта титла на Стария континент за действащия олимпийски, световен и европейски шампион. На негова страната е и късметлийското му число!

"Моето число по принцип е 4. 2024 г. станах олимпийски шампион за първи път, роден съм през 2004 г., през 2004 г. е предишният ни олимпийски шампион - Милен Добрев, направих двубой от 404 кг на Игрите, сега, може би, преди следващата четворка ще има деветка. Пожелавам си да се върже с моята категория... Това нещо можем да го видим единствено и само по bTV на 24 април!", каза пред нашата камера Карлос, преследващ европейско злато в трета различна категория.

Отново към върха

Насар стана шампион на Европа в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.

"Вдъхновявам се от нашите велики българи, които са ни давали пример. Вдъхновявам се от нашите планини и морета. Вдъхновявам се от нашите песни и танци. Вдъхновявам се от българите. Сред тях е Христо Ботев. Той отива на сигурна смърт. Сега колко хора биха оставили всичко заради следващите след него? Това може само да ни вдъхнови", продължи Насар, който отказа няколко предложения от арабски страни.

"Това е едно нищо. Тези торби с пари, ако не ги изхарча аз, най-късно ще ги изхарчат децата ми. И аз нито ще съм оставил нещо на тях, нито ще съм в хармония със себе си, защото заради тези пари ще съм оставил корените си.", категоричен е той.

Повече от Насар: за любимата му Александра Костадинова, България, световните рекорди и още - вижте във видеото.

ТУК може да намерите Епизод 1: "Железните", еп. 1: Силата на историята

ТУК е Епизод 2: "Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди

ТУК е Епизод 3: "Железните", еп. 3: Бояна Костадинова - момичето извън клишето

ТУК е Епизод 4: "Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража

ТУК е Епизод 5: Най-тежката щанга на Ангел Русев тежи... 12 килограма

ТУК е Епизод 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий!

ТУК ви очаква пълната програма на българското участие на Евро 2026 по вдигане на тежести, което може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.