bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Студио "Железните": Всичко сочи към нов триумф на Карлос Насар! (ВИДЕО)

Гледайте похода на щангиста към четвърта европейска титла - днес, 14:00 ч. пряко по bTV, RING и на VOYO.BG

Големият ден започна! След броени часове звездата ни във вдигането на тежести - Карлос Насар, излиза на подиума за европейската титла в кат. 94 кг.

В третото ни специално студио "Железните" сме ви приготвили всичко най-интересно преди състезанието в Батуми (Грузия).

Студийната програма по-късно днес пък започва от 14:00 ч. в ефира на bTV, RING, както и онлайн на VOYO.BG.

А всичко сочи към четвърта титла на Стария континент за действащия олимпийски, световен и европейски шампион. На негова страната е и късметлийското му число!

"Моето число по принцип е 4. 2024 г. станах олимпийски шампион за първи път, роден съм през 2004 г., през 2004 г. е предишният ни олимпийски шампион - Милен Добрев, направих двубой от 404 кг на Игрите, сега, може би, преди следващата четворка ще има деветка. Пожелавам си да се върже с моята категория... Това нещо можем да го видим единствено и само по bTV на 24 април!", каза пред нашата камера Карлос, преследващ европейско злато в трета различна категория.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Отново към върха

Насар стана шампион на Европа в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.

"Вдъхновявам се от нашите велики българи, които са ни давали пример. Вдъхновявам се от нашите планини и морета. Вдъхновявам се от нашите песни и танци. Вдъхновявам се от българите. Сред тях е Христо Ботев. Той отива на сигурна смърт. Сега колко хора биха оставили всичко заради следващите след него? Това може само да ни вдъхнови", продължи Насар, който отказа няколко предложения от арабски страни.

"Това е едно нищо. Тези торби с пари, ако не ги изхарча аз, най-късно ще ги изхарчат децата ми. И аз нито ще съм оставил нещо на тях, нито ще съм в хармония със себе си, защото заради тези пари ще съм оставил корените си.", категоричен е той.

Повече от Насар: за любимата му Александра Костадинова, България, световните рекорди и още - вижте във видеото.

Студио

Специални студиа и специална поредица

ТУК може да намерите Епизод 1: "Железните", еп. 1: Силата на историята

ТУК е Епизод 2: "Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди

ТУК е Епизод 3: "Железните", еп. 3: Бояна Костадинова - момичето извън клишето

ТУК е Епизод 4: "Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража

ТУК е Епизод 5: Най-тежката щанга на Ангел Русев тежи... 12 килограма

ТУК е Епизод 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий!

ТУК ви очаква пълната програма на българското участие на Евро 2026 по вдигане на тежести, което може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Снимка: Lap.bg

 
Най - важното

След Джокович: Григор играе демонстративно с Циципас в София и в ефира на bTV

След Джокович: Григор играе демонстративно с Циципас в София и в ефира на bTV
Катастрофа не осуети прибирането на борците от Тирана (ВИДЕО)

Катастрофа не осуети прибирането на борците от Тирана (ВИДЕО)
Всеки иска да се докосне до Карлос Насар (ВИДЕО)

Всеки иска да се докосне до Карлос Насар (ВИДЕО)
Глобиха ЦСКА след успеха в Разград

Глобиха ЦСКА след успеха в Разград
Парагвайски квалификант шокира Григор Димитров в Мадрид

Парагвайски квалификант шокира Григор Димитров в Мадрид

Последни новини

Катастрофа не осуети прибирането на борците от Тирана (ВИДЕО)

Катастрофа не осуети прибирането на борците от Тирана (ВИДЕО)
Илия Груев потвърди кошмарна новина

Илия Груев потвърди кошмарна новина
Баща му е роден на 3 март, а той покорява в баскетбола с усмивката на мама

Баща му е роден на 3 март, а той покорява в баскетбола с усмивката на мама
Парагвайски квалификант шокира Григор Димитров в Мадрид

Парагвайски квалификант шокира Григор Димитров в Мадрид
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV