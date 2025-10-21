﻿Новата българска звезда на пистата – вижте защо (ВИДЕО)

Пламен Балчев, който се бори с високи скорости и мечтае за Формула 1

Да посветиш живота си на пистата е избор, който изисква смелост и дисциплина. Два картинг сезона и ново начало, този път във Формула 4. Пламен Балчев е новата надежда на България в моторните спортове.

„Знаех, че ще ми е трудно в началото и в някои моменти конкретно. Ако си дисциплиниран, нещата се получават. Ако не – пропускаш тренировки и губиш ритъма,“ споделя Пламен пред камерата на bTV.

Започва състезателната си кариера късно – на 16 години. „Всички вече познаваха пистите и знаеха как да настройват машините. Аз трябваше да уча всичко от нулата.“ Въпреки това инстинктът му на пистата му позволява да заеме второ място на държавния шампионат по картинг още при първото си участие.

Без страх

„Направихме една тренировка и след това влязох в състезанието сякаш нямам никакви познания за картинга или опонентите. Но няколко участника отпаднаха и успях да стигна до подиума. Бях консистентен през цялото време, а това се гради с опит. Когато си постоянен, накрая излизаш по-нагоре.“

На пистата няма място за страх – единствено за увереност. „Блъскал съм се с високи скорости, блъскал съм се и с други коли. Но това е нормално. Когато търсиш лимита, неизбежно ще се завъртиш понякога,“ казва Пламен с усмивка.

Успехът обаче не се печели само на пистата. Финансите са също толкова важни. „Спонсорите са ключови, защото за да си на топ ниво, трябва да имаш няколко тренировки преди всяко състезание. При липса на средства не можеш да се подготвиш добре.“

Вдъхновение

Пламен се вдъхновява от великите пилоти, като Аертон Сена. „В различни пилоти харесвам различни качества. Сена беше невероятен в квалификациите и искам някой ден да мога да ги правя като него, ако не и по-добре.“ От трибуните на Формула 1, където е бил фен, до пистите в малките формули, той знае точно къде иска да бъде. „Най-голямата ми мечта е да стана шампион във Формула 1,“ споделя Пламен с решимост.

Да си готов на всичко за мечтата си и да даваш 100% от себе си – това е принципът, който движи Пламен Балчев напред. И той го прави.

