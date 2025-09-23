От щаба на Весела Лечева: Стефка Костадинова се крие вече 6 месеца

Вече 6 месеца Стефка Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта. Това обяви генералният секретар на новоизбраното ръководство на БОК Данаил Димов.

Позицията му е в отговор на декларация, разпространена от Костадинова по-рано днес.

Позицията

"С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация. Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта".

"Още на 17 май 2025 г. г-жа Костадинова научи решението на МОК. То беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет."

"През всичките тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение."

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден“