Весела Лечева е новият вицепрезидент на европейската стрелба

Двукратната олимпийска медалистка и многократна световна и европейска шампионка Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по спортна стрелба по време на Генералната асамблея, провела се в Ереван, Армения.

С впечатляваща биография – пет световни и осем европейски титли, както и признанието Стрелец №1 на века от Световната федерация, Лечева получи доверието на делегатите за четиригодишен мандат. За престижния пост се състезаваха още 13 кандидати.

Снимка: Lap.bg

За президент на организацията бе преизбран Александър Ратнер, който започва втория си мандат начело на европейската стрелба.

Изборът на Весела Лечева е безпрецедентен за българския спорт – тя е първата българка, която заема толкова висок пост в международните управленски структури на стрелбата.

„За мен това е нова, голяма отговорност и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международното спортно семейство. Като вицепрезидент ще работя с пълна отдаденост за развитието на любимия ми спорт“, сподели Лечева, която през март бе избрана и за председател на Българския олимпийски комитет.

Снимка: vesselaletcheva.com

По време на двудневната Генерална асамблея пред над 110 делегати беше представена новата управленска програма, поставяща акцент върху спортното развитие, финансовата устойчивост и прозрачността в управлението.

Сред водещите приоритети са подкрепата за организаторите на спортни събития, инвестициите в млади таланти и елитни състезатели, както и разширяване на техническата и образователната помощ за националните федерации. Централата на Европейската конфедерация по стрелба се намира в Лозана – символичен дом на световния спорт и седалище на Международния олимпийски комитет.

