Весела Лечева е новият вицепрезидент на европейската стрелба

Двукратната олимпийска медалистка и многократна световна и европейска шампионка Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по спортна стрелба по време на Генералната асамблея, провела се в Ереван, Армения.
С впечатляваща биография – пет световни и осем европейски титли, както и признанието Стрелец №1 на века от Световната федерация, Лечева получи доверието на делегатите за четиригодишен мандат. За престижния пост се състезаваха още 13 кандидати.
За президент на организацията бе преизбран Александър Ратнер, който започва втория си мандат начело на европейската стрелба.
Изборът на Весела Лечева е безпрецедентен за българския спорт – тя е първата българка, която заема толкова висок пост в международните управленски структури на стрелбата.
„За мен това е нова, голяма отговорност и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международното спортно семейство. Като вицепрезидент ще работя с пълна отдаденост за развитието на любимия ми спорт“, сподели Лечева, която през март бе избрана и за председател на Българския олимпийски комитет.
По време на двудневната Генерална асамблея пред над 110 делегати беше представена новата управленска програма, поставяща акцент върху спортното развитие, финансовата устойчивост и прозрачността в управлението.
Сред водещите приоритети са подкрепата за организаторите на спортни събития, инвестициите в млади таланти и елитни състезатели, както и разширяване на техническата и образователната помощ за националните федерации. Централата на Европейската конфедерация по стрелба се намира в Лозана – символичен дом на световния спорт и седалище на Международния олимпийски комитет.
