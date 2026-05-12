Внук на легенда е на европейски финал в Самоков

Георги Мърков излиза срещу германец в битка за златото

Георги Мърков се класира за финал на европейското първенство по борба за кадети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали.

Внукът на олимпийския шампион от Мюнхен 1972 Георги Мърков може и да не бъде единствен в класическия стил, тъй като Цветан Николов бе изтеглен на репешажите, които започват утре.

Мърков започна турнира на 60 кг с победа с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което българският национал надделя с техническо превъзходство срещу руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част.

На полуфинал Мърков отново не използва всички 4 минути и надделя с 8:0 над украинеца Артьом Желобков. 

Така българинът се класира на финал, в който утре след 18 ч. българско време ще се бори с Кристиано Лийбцайт от Германия.  

Цветан Николов на репешаж

Николов загуби с 0:8 от Али Джавадли в квалификациите на 45 кг, но след това азербайджанецът преодоля арменеца Вазген Варданян и грузинеца Лука Болквадзе за класиране на финала. Така той изтегли българина на репешаж срещу Варданян утре в обедната сесия на турнира.  

Данимир Йорданов (51 кг), Велизар Стоянов (71 кг) и Никола Лазаров (92 кг) бяха елиминирани.

Мърков и Николов са последните българи в класическия стил, а утре своите квалификации започват момичетата. На тепиха в Арена Самоков ще излязат Кристин Илина (43 кг), Екатерина Бояджиева (49), Стефани Лазарова (57), Боряна Борисова (65) и Таня Иванова (73).

