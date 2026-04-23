Всеки иска да се докосне до Карлос Насар (ВИДЕО)

Ден до похода към четвърта европейска титла

След олимпийска титла, три световни и три европейски Карлос Насар има пълно право да има самочувствие на една от звездите във вдигането на тежести. 

Само след ден - на 24 април, той ще атакува четвърта титла на Стария континент, при това в трета различна категория. Опитите му може да гледате пряко по bTV, RING и на онлайн платформата VOYO.BG, като студиото ни започва в 14:00 ч.!

В Батуми също се вълнуват! И това се вижда по реакциите в... залата за тренировки. 

Снимки и автографи

От няколко дни Насар е в Грузия. Той очаква с нетърпение опитите си и като всички щангисти всеки ден тренира в Двореца на спорта в Батуми. 

Всеки път, когато българинът влезе в залата, всичко спира. 

Погледите са насочени към него, конкурентите и колегите му си "крадат" от тренировъчния му процес или просто се възхищават на силата му. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

След тежките тренировки следва масаж при Венцеслав Стоянов - един от най-добрите у нас

А след тренировка Насар прекарва още време в залата, за да... се снима с всички желаещи, да им даде автографи, да им обърне внимание. Защото Карлос е истинска суперзвезда! 

Титлата

Българинът очаквано е фаворит за титлата. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Опитите му в петък, 24 април, ще започнат в 15:00 ч. българско време. В 14:00 ч., пряко по bTV, RING и на онлайн платформата VOYO.BG започва коментарното ни студио, в което ще ви покажем ексклузивно съдържание и ще ви пратим директно в Батуми. 

Насар е европейски шампион от трите последни първенство - Кишинев 2025 (кат. до 96 кг), София 2024 (кат. до 89 кг) и Ереван 2023 (кат. до 89 кг). 

В Батуми той ще вдига в кат. до 94 кг. 

Той има още два сребърни медала от първенства на Стария континент - от Тирана 2022 (кат. до 89 кг) и Москва 2021 (кат. до 81 кг).

Студио

Студио "Железните": Целият свят в очакване на Карлос Насар (ВИДЕО)
