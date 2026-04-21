"Железните", еп. 5: Най-тежката щанга на Ангел Русев тежи... 12 килограма (ВИДЕО)

Ангел Русев, синът му Алдин и любимата Симона – това е една история за семейството на шампион. Това е история за сила, която не се измерва само в килограми, а в обич, избори и жертви.

Това е Епизод 5 на дигиталната ни рубрика "Железните", която ви очаква на VOYO.BG.

В залата Ангел Русев е железният човек, който понеделник (20 април) в Батуми спечели шеста поредна европейска титла. Човекът, който излиза срещу конкуренцията и срещу болката. Но извън подиума той е преди всичко баща. И именно там започва истинската му мотивация.

Шестата титла дойде с двубой от 275 кг, но най-тежката щанга тежи... 12 килограма.

„Една от причините да не се отказвам е той, защото когато се роди, той стана най-голямата мотивация за мен“, казва Ангел за своя син Алдин. „Осъзнах, че се боря най-много заради него.

Бъдеще

Искам да му създам едно бъдеще и да има пример. Това да съм аз и да дам най-доброто от себе си, за да има по-добър живот за него.“

Алдин, кръстен на бащата на Ангел, е неговата посока.

„Моята суперсила е Алдин. До сега и пак ще бъде Алдин за цял живот.“

В света на щангите, където всяка тренировка е битка със собствените граници, тази суперсила означава мотивация и смисъл. Дори най-тежките моменти изглеждат различно, когато знаеш за кого ги преживяваш.

„Имало е моменти, в които съм искал да се откажа заради проблемите и контузиите. Но откакто се появи той, животът ми се промени.“

Тази промяна не остава само в залата. Усеща се и у дома.

Симона – жената до него – вижда това най-добре.

„Много се промени. Стана по-смирен. По-сдържан. По-търпелив – и към детето, и в спорта“, казва тя.

Докато Ангел носи тежестта на очакванията на подиума, Симона носи тежестта на ежедневието.

„По-трудно е на мен, защото когато се справям с малкия, трябва да му обяснявам защо тати го няма, защо е на лагер, защо тренира...“, споделя тя.

Това са жертвите, които рядко се виждат отвън. Но именно те изграждат шампионите.

Алдин усеща отсъствието на баща си. Търси го. Пита за него. И въпреки това остава най-големият му почитател.

„Казва, че иска да бъде силен като тати.“

Тази връзка е двупосочна. Защото когато Ангел вижда сина си, умората изчезва.

„Когато го видя, енергията става много по-различна. Мога да издържа часове да си играя с него.“

Зад всяка победа стои и една проста, но силна мисъл:

„Ще вдигам за Алдин.“

Симона също го потвърждава.

„Той е неговата мотивация. Малкият му дава сила.“

Затова успехите на Ангел Русев не принадлежат само на него. Те принадлежат на едно семейство, което върви заедно през трудностите. На едно дете, което вярва в своя герой. И на една жена, която остава до него във всяка битка.

