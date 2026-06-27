Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 5-звездна Белгия преподава (ФАКТФАЙЛ) Лукаку влезе в историята Снимка: Reuters

След двете последователни равенства срещу Египет и Иран, оставили Белгия само с две точки, тимът нямаше право на грешка в двубоя с Нова Зеландия. „Червените дяволи“ отговориха категорично - 5:1!

Белгийците поведоха в 28', когато Леандро Тросар се възползва от неубедителна намеса на защитата на съперника и откри резултата. До края на първата част европейците владееха инициативата и създадоха още няколко добри положения. Юри Тилеманс и Жереми Доку тестваха вратаря на новозеландците, а Тросар беше близо до втори гол, но ударът му срещна гредата, а впоследствие топката бе изчистена от голлинията.

Макар да доминираха през първото полувреме, белгийците се оттеглиха на почивката само с минимален аванс.

След подновяването на играта обаче превъзходството им стана още по-осезаемо. В началото на втората част Тросар отново се оказа най-съобразителен в наказателното поле и покачи на 2:0.

Снимка: Reuters

В 66' Кевин де Бройне блесна с прецизен удар с левия крак, с който направи резултата класически. Малко след това именно той и Тросар, отличили се като най-силните фигури на терена, бяха изпратени с аплодисменти при смяната си.

Нова Зеландия все пак стигна до почетен гол чрез Жуст след изпълнение на корнер. Радостта на островитяните обаче беше кратка. Ромелу Лукаку бързо възстанови разликата от три попадения с мощен удар с глава, а в края Алексис Салемакерс оформи крайното 5:1.

Снимка: Reuters

В другия мач от групата Египет завърши 1:1 с Иран в Сиатъл и с актив от пет точки остана на второто място в Група G. Така „фараоните“ си осигуриха сблъсък с Австралия на 1/16-финалите. Махмуд Сабер даде преднина на египтяните още в началото, но иранците отговориха бързо. След пропусната дузпа от Мехди Тареми, Рамин Резаеян възстанови равенството преди да е изминал първият четвърт час.

В третата минута на допълнителното време на срещата гол на Шоджа Хализадех не беше признат заради засада.

ФАКТФАЙЛ

* С попадението си Лукаку вече е едноличен лидер сред голмайсторите на Белгия на световни първенства с общо шест гола. След него остават Марк Вилмотс с 5 и Ян Кулеманс - с 4.



Снимка: Reuters

* Иран завърши груповата фаза с три равенства и три точки. За да продължат напред, „персите“ ще трябва да разчитат на благоприятно развитие в срещите на Узбекистан срещу ДР Конго, Австрия срещу Алжир или Гана срещу Хърватия.

* Египет се класира за първи път в историята за елиминационна фаза на световни футболни финали.

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