Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Германия се разбра с Клоп - остава само подписът Ред Бул държи ключа Снимка: Reuters

Юрген Клоп е на крачка от най-голямото предизвикателство в кариерата си — да поеме германския национален отбор.

Футболната федерация (DFB) потвърди, че е постигнала принципно споразумение с легендарния треньор, като остава единствено да бъде получена зелена светлина от настоящия му работодател - Ред Бул.

"Президентът на федерацията Бернд Нойендорф и вицепрезидентът Ханс-Йоахим Вацке имаха в петък среща с Юрген Клоп за евентуалното му поемане на поста национален селекционер", се казва в съобщение на централата.

"По време на тази комуникация бяха съгласувани принципните точки на потенциалния договор. Преговорите ще продължат следващата седмица. Двете страни са уверени и при съгласие на работодателя на Клоп Ред Бул ще бъдат доведени до успех", се казва в позицията.

"Евентуален договор ще бъде одобрен от Съвета за наблюдение на генералното събрание на федерацията", заключава комюникето.

След оставката на Юлиан Нагелсман основен кандидат за поста е 59-годишният Клоп. От януари 2025 германецът има договор с Ред Бул за световен директор на футболното развитие в компанията.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.