Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Начало на втори кръг! Домакините на Мондиал 2026 отново на фокус Гледайте четири срещи пряко на VOYO.BG Снимка: Reuters

Завъртяхме първия кръг и видяхме формата на всички отбори на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!

Преживяхме изразителни победи, изненадващи загуби, съкрушаващи равенства. Време е за вторите мачове, които започват по-късно днес!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Чехия - Южна Африка

И двата тима записаха загуби в първите си срещи. Чехите бяха изненадани от Южна Корея, а Южна Африка не успяха да се справят с домакина Мексико и солидната подкрепа на хиляди по трибуните на емблематичния стадион "Ацтека".

Снимка: Reuters

Ако искат да продължат напред, и двата тима трябва задължително да победят днес!

Швейцария - Босна и Херцеговина

Балканският тим продължава да живее в своята приказка и да се радва само на факта, че е на първи Мондиал, при това след като отстрани Италия след дузпи. В първия си мач Един Джеко и компания направиха 1:1 с домакина Канада.

Снимка: Reuters

Швейцария пък има какво да подобрява след равенството 1:1 с Катар и да показва класата, за която претендира.

Канада - Катар

Един от непредвидимите мачове, но предимството очаквано е в ръцете на домакините.

Снимка: Reuters

И двата тима имат какво да наваксват, а ситуацията в групата им е непредвидима.

Мексико - Южна Корея

Отново ще се насладим на онези така емоционални фенове от Мексико, които не спират да подкрепят любимците си!

Съперникът не изглежда труден, но самочувствието може да изиграе лоша шега!

Снимка: Reuters

Програмата по часове:

Чехия - Южна Африка, 18 юни, 19:00 ч.

Швейцария - Босна и Херцеговина, 18 юни, 22:00 ч.

Канада - Катар, 19 юни, 1:00 ч.

Мексико - Южна Корея, 19 юни, 4:00 ч.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.