Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Днес на Мондиала: Поправителният на Испания Кои са четирите мача от програмата на световното в САЩ, Канада и Мексико? Снимка: Reuters

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико става все по-интересно!

Мачовете вече са толкова непредвидими, че чакаме с нетърпение всеки един от тях, особено когато фаворитите бъркат! А днес, 21 юни, ще видим дали Испания ще може да се отърси от грешната стъпка срещу Кабо Верде и онова шокиращо 0:0.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Испания - Саудитска Арабия, 21 юни, 19:00 ч.

Всички погледи са насочени към Ламин Ямал и компания, защото със сигурност не се печели втора световна титла с 0:0 срещу Кабо Верде! А и "Ла фурия роха" има да се реваншира на феновете за отпадането на осминафинали в предишните две издания на световното.

В същото време Саудитска Арабия показа солидна игра срещу Уругвай и успя да вземе една точка след 1:1.

Снимка: Reuters

Белгия - Иран, 21 юни, 22:00 ч.

И в тази група всичко е много сложно след двете равенства в нея. Първо белгийците направиха 1:1 с Египет, а след това Иран и Нова Зеландия завършиха 2:2.

За Иран предстои ново приключение и не говорим само за логистиката, а и за ролята на Белгия като фаворит в групата.

Снимка: Reuters

Уругвай - Кабо Верде, 22 юни, 1:00 ч.

Мач, наситен с голям залог и с много емоционална история.

Вратарят на Кабо Верде Возиня ще има подкрепата на майка си, която получи виза след геройството му срещу Испания. В Уругвай пък се надяват да намерят път през неговата стена.

Снимка: Reuters

Нова Зеландия - Египет, 22 юни, 4:00 ч.

Доста непредвидим мач от програмата, особено след равенствата.

Дали Мохамед Салах ще донесе победата или новозеландците ще изненадат и този път?

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.