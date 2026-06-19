Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация И първият отбор на 1/16-финалите е... Корейски подарък направи Мексико недостижим на върха

Мексико е първият отбор, който си осигури място на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Домакините имат вече 6 точки в групата след 1:0 над Южна Корея в Гуадалахара.

Единствения гол отбеляза Луис Ромо в 50-ата. Попадението дойде след груба грешка на вратаря на съперника Ким-Сун Кю.

Той излезе да хване топката, но се сблъска със съотборник. Така Ромо вкара с лекота на празна врата.

Активът на мексиканците им гарантира първото място в групата. Корейците са втори с 3 точки, а Чехия и ЮАР имат по 1.

В последния кръг на 25 юни от 04 часа Южна Африка излиза срещу Южна Корея, а Мексико ще мери сили с Чехия на легендарния стадион "Ацтека".

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.