Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Класата надделя: Алжир 2, Йордания 1 Алжир стига до първа победа на световно първенство от 2014 г. Снимка: Reuters

Алжир победи Йордания с 2:1 след обрат в последния мач от 12-ия ден на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Йорданците поведоха с 1:0, но съперникът обърна след силно второ полувреме и заслужено взе победата.

По-рано в група J Аржентина надигра Австрия с 2:0, като Лионел Меси отбеляза и двата гола.

Йордания започна активно и имаше първите шансове, но без ефективност. Отборът на Владимир Петкович отговори с натиск и пропуски – най-вече чрез Рияд Марез, който на два пъти не успя да реализира отлични ситуации. Постепенно алжирците показаха по-висока класа и контролираха играта, но без да стигнат до гол до почивката.

Йордания се възползва от моментна слабост и поведе, след като Ал Рашдан стреля точно след грешка в алжирската защита. Така първото полувреме завърши 1:0.

След почивката Алжир засили натиска и започна да търси изравняване с дълги атаки и центрирания. Темпото се вдигна, като и двата отбора имаха добри моменти, но без резултат.

Снимка: Reuters

Преломът дойде в 69'. След корнер Рияд Марез центрира, а Надир Бенбуали изравни с глава. Малко по-късно Алжир нанесе и втория удар – Амин Гури отбеляза след бърза атака, а попадението бе потвърдено след проверка на VAR.

Алжир стига до първа победа на световно първенство от 2014 г. насам и в директен мач от последния кръг ще си оспорват второто място в групата с Австрия, което гарантира продължаване на 1/16-финалите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.