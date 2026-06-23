Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Проклех Роналдо, сега идвам за Кейн!“ Шаман взима нещата в свои ръце преди Англия - Гана

Докато Англия се подготвя за ключовия си сблъсък с Гана на световното първенство през 2026 г., извън терена се разиграва необичайна история, която привлече вниманието на футболните фенове по цял свят.

Ганайският знахар и лечител Нана Куаку Бонсам отправи мистериозно предупреждение към капитана на Англия – Хари Кейн. Според собствените му думи той работи, за да попречи на звездния нападател да блесне в предстоящия двубой.

„Работя върху Хари Кейн. Вече съм показал на какво съм способен и знам какво трябва да направя, за да го спра. Не искам да се контузи сериозно - достатъчно е просто да не успее срещу моята страна“, заяви Бонсам пред медиите.

Снимка: БГНЕС

Това не е първият път, когато ганайският шаман влиза във футболните заглавия. Преди Мондиал 2014 той шокира обществеността с твърдението, че има пряка връзка с проблемите в коляното на Кристиано Роналдо.

Ghanaian witch doctor Nana Kwaku Bonsam has vowed to put a curse on Harry Kane for Tuesday’s England vs Ghana



"I am working on Harry Kane. I have shown what I am capable of before so I know what work I must do to stop him. I am not wishing him serious injury. It will be just… pic.twitter.com/bYr5fma7Hn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 22, 2026

Тогава Бонсам уверяваше, че подобни контузии не могат да бъдат обяснени единствено с медицината и че зад тях стоят „духовни сили“. Макар думите му да предизвикаха множество спорове и скептицизъм, те отново го превърнаха в една от най-обсъжданите фигури около турнира.

Кейн е във впечатляваща форма

Заплахите идват в момент, когато Хари Кейн демонстрира отлична форма. Английският капитан отбеляза два гола при победата с 4:2 над Хърватия и е само на едно попадение от рекорда на легендарния Гари Линекер за най-много голове за Англия на световни първенства.

Именно това прави нападателя една от най-големите опасности за защитата на Гана и вероятно причината той да се превърне в основна „мишена“ на мистичните закани.

Тухел не обръща внимание на суеверията

Докато медиите обсъждат духовни атаки и футболни проклятия, селекционерът на Англия Томас Тухел остава концентриран върху играта.

Защитникът Днед Спенс разкри, че германският специалист е изградил атмосфера на дисциплина и единство в състава.

„Той изисква максимума от всеки играч. Стандартите са много високи и всички трябва да сме готови за това предизвикателство“, коментира Спенс.

Според него в английския лагер се е формирало истинско братство: „Изградихме семейство. Всички имаме една мечта и вървим в една посока. Вярваме, че можем да постигнем нещо специално.“

Митове срещу реалност

Независимо дали човек вярва в свръхестествени сили или приема думите на Бонсам като опит за психологическа война, едно е сигурно – историята добавя още интрига към сблъсъка между Англия и Гана.

А отговорът на въпроса дали „проклятието“ ще проработи няма да дойде от духовния свят, а от тревата на футболния терен.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.