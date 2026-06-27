НА ЖИВО: Уругвай - Испания

Двубоят започва в 03:00 ч. По същото време в групата ще се играе и Кабо Верде - Саудитска Арабия.
Съставите
Уругвай (4141): Муслера - Варела, Касерес, Оливера, Санабрия - Угарте - Канобио, Бентанкур, Валверде, Араухо - Нуниес
Испания (433): Симон - Кукурея, Лапорт, Кубарси, Йоренте - Педри, Родри, Мерино - Баена, Оярсабал, Ямал
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