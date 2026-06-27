Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Уругвай - Испания Следете с нас двубоя от група 8 на Мондиал 2026

Двубоят започва в 03:00 ч. По същото време в групата ще се играе и Кабо Верде - Саудитска Арабия.

Съставите

Уругвай (4141): Муслера - Варела, Касерес, Оливера, Санабрия - Угарте - Канобио, Бентанкур, Валверде, Араухо - Нуниес

Испания (433): Симон - Кукурея, Лапорт, Кубарси, Йоренте - Педри, Родри, Мерино - Баена, Оярсабал, Ямал

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.