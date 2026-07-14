Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в София Николова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Петлите" си имат баба-талисман (ВИДЕО) За 96-годишната Шърли сокърът отскоро е футбол

Тази вечер е европейският сблъсък в тежка категория от полуфиналите на световното първенство. Един срещу друг се изправят Франция и Испания. За "петлите" обаче ще стиска палци и един необичаен фен.

Как една 96-годишна американка започва да подкрепя Франция? Шърли живее в същия хотел, където са базирани "петлите" в Бостън. И ги среща по време на обяд.

Определя избраниците на Дидие Дешан като "страхотни момчета". И въпреки че за нея сокърът отскоро е футбол, тя вече е имала честта да се срещне със суперзвездата Килиан Мбапе.

"Страхотни момчета"

"Момчетата са мои приятели. Дадоха ми фланелката на Мбапе и ми казаха, че ако победят, той ще я подпише и тогава тя ще струва скъпо... Радвам се, че са тук.", споделя възрастната дама.

А като по часовник всеки ден Шърли излиза от хотела и изпраща своите съседи към базата или стадиона.

"Когато ги видя, им махам. Стискам им палци всеки ден. Радвам се да виждам толкова успешни хора", казва тя.

Без значение дали тази вечер французите ще спечелят или загубят - 96-годишната Шърли ще ги подкрепя от все сърце.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.