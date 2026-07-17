Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Реал готви мегасделка, Олисе вече е направил своя избор Звездата на Байерн иска на "Бернабеу"

Майкъл Олисе може да се окаже следващото голямо попълнение на Реал Мадрид. Името на френския национал се появи в публичното пространство, след като по време на изборната кампания президентът на клуба, Флорентино Перес, намекна за възможна оферта от 150 милиона евро за световна звезда. По-късно той уточни, че не става дума за френския футболист.

Според информация на френското спортно издание L'Équipe, самият Олисе вече е взел решение за бъдещето си. По време на световното първенство той е споделил пред свои съотборници желанието си да напусне Байерн Мюнхен и от следващия сезон да облече екипа на Реал Мадрид. Темата е водеща на първата страница на френския всекидневник.

В Мадрид са наясно с намеренията на играча и се очаква да предприемат конкретни действия след края на Мондиал 2026. Сделката обаче изглежда изключително трудна за осъществяване, тъй като ръководството на Байерн няма намерение да се разделя с една от най-големите си звезди.

Президентът на баварците, Херберт Хайнер, вече отправи ясно послание към испанския гранд:

„Флорентино Перес може да си спести усилията да прави оферта за Олисе. Ние не искаме да го продаваме.“

24-годишният офанзивен футболист има договор с Байерн до 2029 г., но според публикацията е убеден, че е настъпил моментът за следващата голяма крачка в кариерата му. Твърди се още, че неговият съотборник Упамекано е направил опит да го убеди да остане в Мюнхен.

Възможен трансфер на Олисе би могъл да доведе и до сериозни промени в състава на Реал Мадрид. Според спекулации във френските медии евентуалното му привличане може да се отрази на бъдещето на Джуд Белингам и Винисиус Жуниор. Белингам е свързван с напрежение в отношенията си с Килиан Мбапе, докато преговорите за нов договор на Винисиус все още не са приключили. Именно те се сочат като потенциални „жертви“ на евентуална мащабна трансферна операция.

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