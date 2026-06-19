Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чух как изпращя: Счупен крак втрещи Мондиал 2026 (СНИМКИ 18+) Ще се оправи, ще му осигурим добри лекари, гарантира селекционерът на Канада

Тежки сцени на Мондиал 2026. Ужасна контузия, сълзи от шока и бой между резервните футболисти белязаха победата на Канада с 6:0 над Катар.

Звездата на домакините Исмаел Коне се срина на терена в 51-ата минута след грубо нарушение. И веднага щом стана ясно, че вероятно кракът му е счупен, телевизионните оператори решиха да не показват повторения.

"Честно казано, нямам думи", отрони коментаторът на ITV Андрос Таунсенд. А първоначалният шок доведе до напрежение и бой между резервните скамейки.

Коне все пак намери сили да помаха на зрителите от носилката. Той най-напред беше стабилизиран в съблекалнята, преди да бъде откаран по спешност в болницата и впоследствие опериран.

Това е сериозен удар за Канада преди последния сблъсък от груповата фаза срещу Швейцария. Но отборът на селекционера Джеси Марш влезе в историята с първата си победа на световно първенство.

Катар приключи двубоя с девет човека заради два червени картона - единият показан във въпросната ситуация. Влезлият вместо Коне канадски национал - Нейтън Салиб, успя да се разпише и вдигна фланелката на контузения си съотборник в трогателен жест.

24-годишният Коне е с фрактури на фибулата и пищяла. Плътно до болничното му легло е майка му Сюзън.

Селекционерът на домакините Джеси Марш разкри, че е чул как "костта изпращя". "Исмаел е страхотен младеж. Той е толкова несъвършен, но затова го обичаш. Може да прави велики неща и в следващия момент губи концентрация. Въплъщава много от това, което представлява отборът."

"Това е огромна загуба за нас. Ще се оправи, ще му осигурим добри лекари. Има голямо бъдеще и е важна част от всичко, което ни предстои."

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.