Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Траур в Бразилия – бивш голмайстор е брутално убит! Полицията разследва

Бразилският футбол е разтърсен от трагична новина, след като бившият футболист Иван Фиел да Силва, по-известен като Бразао, беше убит при въоръжено нападение в щата Санта Катарина.

Той е една от жертвите на двойно убийство, станало през изминалата нощ в квартал Вила Есперанса в град Тубарао. Според информация от бразилската военна полиция, въоръжен мъж е открил огън в местно кафене, убивайки бившия футболист и Жоао Роберто - собственик на магазин.

Спешните екипи бързо са пристигнали на мястото на инцидента, но лекарите са успели само да констатират смъртта на двамата мъже.

Трагичната новина беше потвърдена от регионалния делегат на гражданската полиция Лукас Резенде, докато разследването на мотивите и обстоятелствата около престъплението все още продължава.

През цялата си кариера 44-годишният Бразао е смятан за един от най-добрите нападатели в регионалните състезания в Бразилия. Играл е за клубове като Атлетико Паранаензе, Атлетико Гояниензе, Санта Круз и Тубарао, а най-големият му успех идва през 2010 г., когато става голмайстор в първенството на щата Пернамбуко с екипа на Санта Круз.

След края на кариерата си, работи като телевизионен водещ и футболен анализатор в UniTV.

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